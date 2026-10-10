Nogoyá.– En agosto, cuando cuatro actores del mundo del libro nogoyaense se sentaron a planificar algo que ninguno podía hacer solo, Paralelo32 contó la historia. Nicolás Enrique, Ezequiel Humarán, Alejandro Enrique y Ricardo Maldonado —libreros y editores que son competidores naturales en una ciudad chica donde cada venta cuenta— decidieron dejar de lado cualquier mezquindad y construir juntos la primera Feria del Libro de Nogoyá. Hoy, ese acto de fe tiene fecha, programa y dirección: la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” abre sus puertas para una celebración en torno a la lectura.

Esta primera edición lleva el nombre del poeta nogoyaense Luis María Sobrón, nacido en la ciudad en 1932 y autor de una obra extensa reconocida con la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, entre otros galardones. La feria tendrá su inauguración oficial a las 15.30 para luego continuar a las 16.30 con la Mesa de Bibliotecas Populares, donde participarán representantes de la Biblioteca “Fermín Chávez” de Nogoyá, la Biblioteca “La Vieja Estación” de Hernández y la Biblioteca “Gaspar Benavento” de Lucas González. A las 17.30, la Mesa de Narradores reunirá a Martín Torre, Matías Olivera, Gastón Motroni y Gustavo Cresta, con moderación de Nicolás Enrique. A las 18.30 se presentará Arqueología del devenir colectivo — El deambular de lo humano en la pintura de Luchi Collaud, de Ramiro Salinas, ganador del Premio Literario Anual “Fray Mocho” 2020. A las 19.30, Ricardo Maldonado brindará la conferencia “Luis María Sobrón, el universo de su poesía”. A las 20.30, la Mesa de Editores debatirá sobre los aspectos que intervienen en la realización y proyección del libro. A las 21.30, los Coloquios con la Poesía recibirán a Jorge Martínez Arias. El sábado cerrará a las 22.30 con Poetas en la Feria —Leandro Enrique, Celeste Cresta, Erwin Arellano y Luciano Retamal, con locución de Yamil Duré— y el cierre musical a cargo de Patricia Osman y Grupo Bossa DMais.

El domingo 11 abrirá a las 10. A las 15 se presentará el proyecto del Concejo Deliberante “Semana de la Literatura Nogoyaense”. A las 16, la Mesa de Libreros abordará el presente y las perspectivas en la comercialización del libro. A las 17 se presentará Noche de ronda, cuentos selectos de Juan Manuel Adur editados por Ediciones del Clé. A las 18, Coloquios con la Poesía con Rodolfo Martínez. A las 19, Mesa de Docentes sobre el empleo pedagógico de la literatura de autores entrerrianos. A las 20, nuevo Coloquio con Alejandra Zavalla. A las 21, presentación de La Yapita Pa’l Gauchaje de Juan Pablo Benítez Bosc, con Vanesa Alippi como moderadora. El domingo cerrará a las 22 con Martín Carlomagno en los Coloquios con la Poesía y el show acústico de Fortunato.

En un tiempo donde se habla sin pausa de la crisis de la lectura y del avance de las pantallas, los libreros y editores de Nogoyá eligieron no esperar que la feria viniera de afuera. La organizaron ellos. Y hoy la ciudad tiene su respuesta.