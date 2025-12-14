La escena musical de la ciudad de Paraná tendrá una cita destacada el viernes 19 de diciembre a las 21:00 horas, cuando Made in China y Sustrato compartan escenario en Cosmopolitan Flair Bar (Puerto Nuevo), uno de los espacios más elegidos para el entretenimiento nocturno de la Capital provincial. La propuesta anticipa una velada cargada de energía, con versiones cuidadosamente trabajadas y un clima ideal para disfrutar de la música en vivo cerca del río.

El encuentro reunirá a dos proyectos con recorridos y estilos diferentes, pero complementarios. Por un lado, Sustrato vivirá una fecha clave en su corta historia: será su presentación oficial, a pocos meses de haberse formado. La banda está integrada por Agustín Gabial en voz, Angelo Tozzi en guitarra líder, Lautaro Suárez en guitarra rítmica, Yamil Beades en bajo y Exequiel Gotti en batería. Su propuesta se apoya en versiones de rock nacional e internacional en español, con un repertorio que recorre canciones de Héroes del Silencio, Caballeros de la Quema, Guasones, Divididos y otros referentes del género. Fieles al espíritu original de cada tema, pero con una identidad propia y una impronta enérgica, el grupo dará su primer gran paso en la escena regional.

La noche también tendrá un tono de celebración para Made in China, que aprovechará la ocasión para realizar su despedida de año. El trío, reconocido por sus versiones de clásicos del rock y el pop de las décadas del 80, 90 y 2000, viene consolidando una presencia sostenida en eventos privados, festivales y escenarios de la región, alcanzando un total de 20 shows en vivo durante 2025.

Formada en 2019, Made in China cuenta con seis años de trayectoria, período en el que logró afianzarse en los escenarios de Entre Ríos, además de presentarse en Córdoba y en reiteradas oportunidades en Santa Fe. A lo largo de ese recorrido, el proyecto atravesó distintos formatos y cambios de integrantes, hasta consolidarse en los últimos cuatro años con una formación estable integrada por Eli Argento en voz, Matías Lencina en guitarra y coros, y la incorporación en 2024 de Sergio “Gato” Musich (ex Zona Urbanizada) en bajo. Su llegada aportó no solo desde lo musical, sino también desde la experiencia escénica y el recorrido, fortaleciendo el sonido y la identidad del grupo en vivo.

Desde la organización destacaron que el encuentro ofrecerá “la combinación justa entre la frescura de una banda emergente y la solidez de un proyecto con trayectoria”, y subrayaron que Cosmopolitan Flair Bar brindará el marco ideal para un show pensado para disfrutarse al aire libre, en un formato íntimo pero potente.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través de las redes sociales @sustrato.rock y @madeinchinarock, o comunicándose a los teléfonos 343 469 2205 (Agustín) y 343 512 3084 (Malvina). El valor de las anticipadas es de $5.000 y el alias para el pago es sustrato.rock, a nombre de Yamil Beades.