El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA) inaugurará este viernes 13 de noviembre la exposición Volver a Tejernos, una propuesta de las artistas victorienses Diana Campos y Berenice Canet. La apertura será a las 20 en la sede ubicada en Alameda de la Federación 557, en Paraná, con acceso libre y gratuito.

La muestra es una instalación artística e interactiva que propone al público detenerse y participar de un espacio de encuentro, memoria y reparación. A través del arte textil, las creadoras plantean una reflexión sobre el pasado, la resiliencia y la construcción de vínculos colectivos.

La propuesta utiliza prendas que pertenecieron a personas reales. De esta manera, la lana y los materiales textiles adquieren un significado que trasciende su condición física: representan historias personales, experiencias compartidas y cuidados transmitidos a través del tiempo.

El concepto de la exposición parte de la idea de que destejer no implica destruir, sino revisar lo vivido para abrir la posibilidad de volver a construir. En ese recorrido, el acto de tejer se convierte en una expresión de resistencia y resiliencia colectiva.

Tercera propuesta seleccionada para la temporada 2026

Volver a Tejernos es el tercer proyecto elegido para integrar la programación 2026 de AURA, a partir de una convocatoria pública. La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus, que definió las propuestas sin establecer un orden de mérito.

Durante este año ya se presentaron Refugio para la ausencia y el deseo, del Colectivo Refugio Mutante, integrado por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella, de Paraná; y Refugio, un proyecto individual del artista Diego Abu Arab, de Gualeguaychú.

Además de las exposiciones, el espacio desarrolló talleres, ferias y visitas guiadas.

Un espacio para el arte contemporáneo entrerriano

AURA es el primer Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos. Fue creado durante la actual gestión de la Secretaría de Cultura provincial y funciona como un espacio abierto a la comunidad y a los artistas de distintas localidades de la provincia, con una perspectiva federal.

La inauguración de Volver a Tejernos cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.