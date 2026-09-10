El grupo de rock nacional anunció sus presentaciones en territorio entrerriano para el mes de noviembre. La gira desembarcará el viernes 6 en la ciudad de Concordia y el sábado 7 en la capital provincial, Paraná, en lo que será el tramo final de su recorrido antes de su esperado show en el Estadio Huracán.

La venta de localidades ya está habilitada a través del portal edenentradas.ar y en puntos de venta físicos autorizados. En esta ocasión, la producción informó que las primeras 200 compras realizadas por la vía digital recibirán sin costo el DVD "Zona Liberada", el cual podrá retirarse durante la jornada del recital en el sector de merchandising.

Agenda de presentaciones

Viernes 6 de noviembre – Concordia Lugar: Microestadio Club Estudiantes (San Luis 421) Apertura de puertas: 19:00 hs | Comienzo del show: 21:00 hs

Sábado 7 de noviembre – Paraná Lugar: Club Atlético Echagüe (25 de Mayo 555) Apertura de puertas: 19:00 hs | Comienzo del show: 21:00 hs



La banda llega a la provincia tras recorrer diversos escenarios del país durante el año, incluyendo paradas en Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, donde concretaron dos fechas en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas.