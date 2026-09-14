El Consejo General de Educación (CGE) puso en marcha una propuesta de capacitación destinada a docentes del nivel primario, que busca incorporar el ajedrez como herramienta didáctica para fortalecer las prácticas de enseñanza de Matemáticas.

La iniciativa, denominada “Matemáticas y Ajedrez en el Nivel Primario”, estará a cargo del profesor Martín Almirón y propone brindar a los docentes recursos que puedan trasladarse al trabajo cotidiano dentro del aula.

Desde el organismo educativo señalaron que el ajedrez permite abordar contenidos y, al mismo tiempo, generar experiencias lúdicas y deportivas que ponen en juego diferentes capacidades de los estudiantes.

Dos encuentros en el CGE

El primer encuentro de la capacitación se realizará este martes 15 de septiembre, a las 13:30, en el Salón San Martín del Consejo General de Educación.

La segunda instancia está prevista para el martes 22 de septiembre, a las 8:30, también en el Salón San Martín.

La propuesta contempla así dos jornadas de formación para que los docentes puedan conocer herramientas y estrategias destinadas a utilizar el ajedrez dentro de las prácticas pedagógicas.

Una herramienta para el aula

El planteo del CGE parte de la posibilidad de utilizar el ajedrez no solamente como una actividad recreativa, sino también como un recurso que contribuya al desarrollo de distintas capacidades.

La práctica del juego permite trabajar situaciones que involucran razonamiento, planificación y resolución de problemas, además de aspectos vinculados con la interacción social y el manejo de las emociones.

En ese sentido, la capacitación apunta a que los docentes puedan incorporar propuestas lúdicas que acompañen los procesos de aprendizaje y generen nuevas experiencias para los estudiantes.

Inscripción para docentes

Los docentes interesados en participar pueden realizar la inscripción mediante el formulario habilitado por el Consejo General de Educación.

La propuesta forma parte de las acciones de capacitación docente impulsadas en Entre Ríos y busca acercar nuevas herramientas para el trabajo en las escuelas primarias de la provincia.

La información oficial y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el portal del Gobierno de Entre Ríos:

Consultar la información e inscripción en el portal oficial