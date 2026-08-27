La carrera docente en Argentina está marcada por una estabilidad laboral que, para muchos, llega después de varios años de ejercicio profesional. Según un nuevo informe que analiza las trayectorias de los maestros y profesores del país, más de la mitad de los docentes menores de 25 años se desempeña como suplente y recién entre los 40 y 49 años la mayoría alcanza la titularidad.

El estudio “La trayectoria profesional docente en Argentina”, elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Federico del Carpio y María Sol Alzú (Argentinos por la Educación), reconstruye el recorrido laboral y profesional de los docentes y compara las normas que regulan la carrera en las 24 jurisdicciones argentinas.

Entre sus principales conclusiones aparece un dato que refleja la dificultad para alcanzar estabilidad: el 52% de los docentes menores de 25 años trabaja como suplente, mientras que entre los 30 y 39 años todavía un 39% permanece en esa condición.

Recién en el grupo de 40 a 49 años, la titularidad alcanza al 61%.

¿Cuánto tarda un docente en conseguir la titularidad?

El informe estima que, en promedio, transcurren unos 15 años entre el primer desempeño frente al aula y la consolidación de la titularidad.

El recorrido profesional comienza aproximadamente a los 18 años con el ingreso a la formación docente y continúa cerca de los 25 con la incorporación al ejercicio profesional.

Durante los primeros años predominan las suplencias. La situación comienza a modificarse con el paso del tiempo, aunque la estabilidad no llega de manera inmediata.

El informe plantea una evolución aproximada:

Menores de 25 años: 52% trabaja como suplente.

52% trabaja como suplente. Entre 30 y 39 años: 40% es titular y 39% continúa como suplente.

40% es titular y 39% continúa como suplente. Entre 40 y 49 años: 61% alcanza la titularidad.

61% alcanza la titularidad. Alrededor de los 50 años: se concentra el acceso a cargos de conducción.

Los cargos directivos representan aproximadamente el 10% del total, por lo que constituyen una alternativa limitada para quienes buscan avanzar profesionalmente dentro del sistema.

24 provincias, 24 formas de hacer carrera docente

Una de las particularidades que destaca la investigación es que no existe una única carrera docente en Argentina.

Cada una de las 24 jurisdicciones cuenta con su propio estatuto y establece diferentes reglas para el ingreso, la acumulación de puntaje, la movilidad y los ascensos.

Si bien todos los sistemas tienen como antecedente común el Estatuto Nacional del Personal Docente de 1958, las normativas fueron modificándose de manera diferente en cada provincia.

De los 24 estatutos analizados, nueve se originaron en las décadas de 1950 y 1960; tres en los años 70; siete en los 80; dos en los 90 y tres desde el año 2000, aunque todos tuvieron modificaciones posteriores.

También existen diferencias en los requisitos para ingresar a la profesión. Nueve jurisdicciones establecen una edad máxima para comenzar a ejercer, con límites que van de los 35 a los 50 años y distintas excepciones según cada régimen.

Antigüedad, títulos y capacitación: cómo se avanza en la carrera

El avance profesional dentro del sistema educativo se encuentra fuertemente vinculado con los sistemas de puntaje.

Aunque los criterios varían entre provincias, entre los antecedentes que suelen considerarse aparecen:

Antigüedad.

Títulos y formación académica.

Capacitaciones.

Concepto profesional.

Producción académica.

Desempeño en contextos desfavorables.

Otros antecedentes y méritos profesionales.

El problema que señala el estudio es que las posibilidades de desarrollo sin abandonar el aula siguen siendo reducidas.

Históricamente, la principal vía de crecimiento profesional fue ascender hacia cargos directivos o de supervisión. Las alternativas de carrera horizontal —que permitan asumir nuevas responsabilidades y obtener reconocimiento sin dejar el aula— todavía son escasas.

El salario docente crece con la antigüedad

El informe también analiza la evolución de los ingresos a lo largo de la trayectoria laboral.

Tomando como referencia el salario promedio entre los 18 y 24 años, los ingresos son:

42% mayores entre los 25 y 34 años.

entre los 25 y 34 años. Alcanzan su máximo entre los 45 y 54 años, cuando son 93% superiores al primer tramo de edad.

El estudio aclara que este crecimiento no significa que los docentes tengan necesariamente salarios más altos que otros trabajadores. Se refiere a la evolución de sus propios ingresos a lo largo de la carrera.

Entre los factores que explican esa diferencia aparecen la antigüedad, la dedicación horaria, la titularización y, en determinados casos, el acceso a cargos de mayor jerarquía.

En cuanto a la carga laboral, el 47,7% de los trabajadores de la educación trabaja entre 20 y 39 horas semanales en su ocupación principal, mientras que el 18,1% alcanza las 40 horas o más en un mismo cargo o establecimiento.

Una profesión mayoritariamente femenina

Los datos de Aprender 2025 muestran además la fuerte presencia femenina en la docencia primaria.

Entre quienes enseñan en sexto grado, el 89,5% son mujeres y el 10,5% son varones.

La mayor parte de los docentes se concentra entre los 30 y los 49 años:

30% tiene entre 30 y 39 años.

33,9% tiene entre 40 y 49.

8,5% tiene menos de 30.

Apenas 1,3% tiene menos de 25 años.

La formación inicial también presenta un fuerte predominio de los institutos superiores: el 95,6% de los docentes de sexto grado se formó en un instituto superior de formación docente, mientras que el 2,7% lo hizo en una universidad y el 1,7% en otras instituciones.

En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, el 79,5% tiene título terciario, el 12,7% completó estudios universitarios y el 7,7% realizó estudios de posgrado.

El debate: cómo hacer más atractiva la carrera docente

Los resultados abren un debate sobre las condiciones necesarias para atraer nuevos docentes, reducir la inestabilidad de los primeros años y ofrecer alternativas de crecimiento profesional.

Cecilia Veleda, una de las autoras del informe, planteó que las diferencias entre las provincias deberían ser mejor conocidas y consideró que los cambios pueden realizarse de manera progresiva.

“Hay modos intermedios de salir del ‘empate conservador’ entre gobiernos y sindicatos”, sostuvo.

Desde otra perspectiva, el docente de nivel secundario Bruno Videla cuestionó que los mayores incrementos salariales estén concentrados en los últimos años de la trayectoria y señaló las dificultades que enfrentan quienes necesitan aumentar su carga laboral para mejorar su jubilación.

También Martín Salvetti, docente y exsecretario de Educación de Lomas de Zamora, planteó que el desafío adquiere particular importancia en la educación técnica, donde se necesitan profesionales con conocimientos específicos que también pueden desarrollarse fuera de las escuelas.

Por su parte, Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora docente, consideró que el sistema actual continúa apoyándose principalmente en la antigüedad y la acumulación de antecedentes.

Una de sus principales observaciones apunta a que la carrera profesional está diseñada mayoritariamente de manera vertical, mientras que las alternativas para quienes quieren seguir frente al aula son limitadas.

Finalmente, Emmanuel Lista, consultor de educación y exfuncionario en áreas de formación docente, vinculó la situación con la oferta de profesorados y las dificultades de inserción laboral de los jóvenes.

El desafío de una carrera docente con más estabilidad y opciones

El informe plantea así una fotografía de una profesión en la que la estabilidad laboral puede tardar alrededor de 15 años en consolidarse, mientras que las mayores posibilidades de crecimiento salarial y profesional aparecen en etapas avanzadas de la trayectoria.

Al mismo tiempo, las diferencias entre las 24 jurisdicciones hacen que las condiciones para ingresar, titularizarse y ascender no sean iguales en todo el país.

El desafío que queda planteado es cómo construir una carrera docente que permita acceder antes a la estabilidad, reconozca la experiencia y genere nuevas oportunidades de desarrollo profesional sin que la única alternativa sea abandonar el aula para ocupar un cargo de conducción.