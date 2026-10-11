El Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS 2026 celebró en septiembre la Ceremonia de Premiación de su vigesimotercera edición, marcando un hito de resistencia y liderazgo para la vitivinicultura local. El certamen se ratifica formalmente como el único concurso internacional de su tipo que actualmente continúa vigente en la República Argentina, consolidándose como una ventana estratégica y un logro colectivo invaluable para conectar la producción nacional con las tendencias globales.

Excelencia técnica en cifras

La respuesta de la industria global a esta continuidad se tradujo en una convocatoria formidable: un total de 521 muestras provenientes de 17 países se sometieron al riguroso examen sensorial del jurado técnico del concurso.

“Bajo un sistema de puntuación internacional sumamente exigente que funciona como un filtro implacable de calidad”, según el director de la organización Leonardo Castellani, el certamen distribuyó sus Medallas de Plata y Oro. Sin embargo, la máxima distinción de la jornada, la Doble Medalla de Oro, quedó reservada de forma exclusiva para aquellas etiquetas sobresalientes que rompieron la barrera técnica de los 95 puntos. Entre ellas estuvo el Malbec 2026 de Kranevitter SRL, fundado y comandado por el Ing. Agr. y empresario Carlos Kranevitter, que obtuvo 96 puntos, galardón que quedará impreso en la etiqueta del Malbec de las lomadas aldeanas del departamento Diamante. El viñedo Kranevitter cuenta con el asesoramiento del enólogo Gabriel Leoni y se elabora Vullez Sermet en Colón Entre Rios.

“Hicimos historia, es la primera vez que un vino Malbec entreriano saca esa puntuación en Mendoza”, dijo a Paralelo32 el ingeniero Kranevitter, que en las tierras que colonizaron sus ancestros produce entre 2.000 y 6.000 botellas al año según las variaciones de las condiciones climáticas.

El podio de los más top

Según el informe de los organizadores, un selecto grupo de 85 productores de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, logró colgarse el máximo galardón, demostrando una precisión enológica excepcional que posiciona a sus regiones en la cúspide de la vitivinicultura mundial.

Además de premiar a los ‘Grandes Campeones’ de este año en las categorías tradicionales —donde se incluyen el Campeón Internacional VINUS 2026, los mejores Blancos, Rosados, Tintos Jóvenes, Dulces, Espumantes y el emblemático Premio Raúl Castellani al Campeón de vinos tintos—, la edición 2026 reveló cambios profundos en los hábitos de consumo. Afirman sus organizadores que el certamen evidenció el auge imparable de los Destilados y el Vermut, dos segmentos en plena expansión que ya cuentan con su propio trono en la competencia, coronando el medallero con el exclusivo TOP 10 de los mejores puntajes del año.