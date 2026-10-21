Tecnología
DNI con chip: entre el blindaje físico y las dudas de ciberseguridad
El nuevo documento con chip NFC busca erradicar las falsificaciones del plástico • Sin embargo, su posible conexión con plataformas digitales y bases de datos centralizadas reabre el debate sobre el robo de identidad y los riesgos en el data center que alberga toda esa información y la comparte con destinos que eventualmente necesitan validar nuestra identidad.
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