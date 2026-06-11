Crespo.- El martes 17 de octubre a las 20:30 en el Salón municipal se llevará a cabo una charla sobre RCP y primeros auxilios, destinada a los clubes de la ciudad y personas relacionadas al deporte. Se entregará certificado de asistencia y a cada club una tabla rígida y cuello ortopédico. La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa.

Por otro lado, desde el Municipio confirmaron que Leonardo Carol Madelón, actual entrenador del plantel de Primera División de Unión de Santa Fe, brindará una charla en Crespo el martes 24 de octubre a las 20:30 horas, también en el Salón municipal.

Madelón es un ex futbolista y actual Director Técnico del Club Atlético Unión de Santa Fe. En esta oportunidad, vendrá a Crespo a disertar sobre la formación de jugadores de la Liga del Interior para llegar al fútbol profesional y demás temas relacionados al fútbol.

El encuentro es para público en general, con entrada libre y gratuita y sin inscripción previa. Ambas propuestas son organizadas por la Municipalidad de Crespo.