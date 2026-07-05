Los diseñadores, artesanos y emprendedores creativos de Entre Ríos tienen una nueva oportunidad para mostrar su trabajo en uno de los escenarios más importantes del diseño regional. La Dirección de Industrias Culturales y Creativas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, lanzó la convocatoria para conformar la delegación entrerriana que participará de la 10ª edición de la Feria del Centro.

El evento se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en la ciudad de Rosario, teniendo como sede el predio de la Estación Fluvial, donde se reunirán diseñadores y emprendimientos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La convocatoria está dirigida a diseñadores, productores y emprendimientos vinculados a las industrias creativas que deseen exhibir y comercializar sus productos, además de generar vínculos con otros referentes del sector y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Convocatoria abierta hasta el 31 de julio

Las postulaciones podrán realizarse de manera virtual desde el 1 hasta el 31 de julio, inclusive. Una vez finalizado el período de inscripción, un comité evaluador analizará las propuestas presentadas y seleccionará a quienes integrarán la representación entrerriana.

Los proyectos elegidos serán dados a conocer el 18 de agosto.

Un espacio para impulsar el diseño regional

La Feria del Centro se ha consolidado como una política pública orientada a fortalecer el mercado del diseño en la Región Centro, promoviendo la creatividad, la innovación y la identidad cultural de las tres provincias que integran este espacio.

Además de la exhibición y venta de productos, el encuentro favorece el intercambio de experiencias entre diseñadores, gestores culturales, emprendedores y público, convirtiéndose en una importante vidriera para quienes desarrollan propuestas vinculadas al diseño de autor, la producción sustentable y las industrias culturales.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que la participación en este tipo de eventos representa una oportunidad para posicionar el talento entrerriano en un ámbito de alcance regional, fortaleciendo la comercialización de productos y la generación de nuevos vínculos comerciales.

Quienes deseen obtener mayor información sobre la convocatoria o realizar consultas pueden comunicarse con la Dirección de Industrias Culturales y Creativas a través del correo electrónico [email protected]