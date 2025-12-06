La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró este miércoles de interés cultural al evento “Pinceladas de Rock”, que se realizará el próximo jueves 11 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La resolución destaca el aporte artístico, cultural y turístico de la propuesta, que combina música, artes visuales y producción local en una puesta escénica de gran escala.

El espectáculo, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 21:00 y presentará los cuatro volúmenes de la obra: Pinceladas de Rock Volumen I, II, III y del Recuerdo. La dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, creador del proyecto y referente en la producción de eventos artístico-culturales en la región.

Una obra sinfónico-coral que recorre 40 años del rock nacional

“Pinceladas de Rock” es una obra musical en formato sinfónico coral que reúne a coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. La propuesta está construida a partir de fragmentos de canciones emblemáticas del rock nacional argentino, integrando cuatro décadas de melodías que forman parte del patrimonio cultural del país.

La puesta en escena contará con más de 140 voces y 56 músicos, lo que la convierte en una de las producciones locales de mayor envergadura de los últimos años.

Un proyecto entrerriano que sigue creciendo

Nacido en 2022, el proyecto integra a diversos organismos artísticos de la provincia, entre ellos:

Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo

Coro Municipal de María Grande

Coro de Jóvenes de la Escuela Coral “Mario Monti”

Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER

Coro Municipal del Centenario de Crespo

Ensamble Coral “Juan Sebastián” de Gualeguay

El solista vocal de la presentación será Francisco Scotta, mientras que la dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, impulsor de esta iniciativa que busca homenajear al rock argentino desde una perspectiva sinfónica.

Un reconocimiento al valor cultural y turístico de la propuesta

Al declarar el evento de interés cultural, la Cámara de Diputados subrayó que “Pinceladas de Rock” aporta al enriquecimiento artístico de la provincia, fomenta la producción local, potencia el turismo cultural y promueve la identidad entrerriana a través de la música.