El 12 de noviembre de 2000, Diario UNO de Entre Ríos salió por primera vez a la calle con la propuesta de ofrecer una mirada propia sobre la realidad provincial. Aquella edición inaugural marcó el comienzo de una trayectoria que lo consolidó como referencia informativa y como parte de la vida cotidiana de los entrerrianos.

En un contexto de transformaciones tecnológicas y de cambios en los hábitos de lectura, el diario mantiene hoy una particular distinción: es el único medio gráfico con edición impresa que se publica en la capital entrerriana. Su continuidad refleja estabilidad institucional y capacidad de adaptación en tiempos en que la prensa escrita enfrenta desafíos estructurales.

A lo largo de estos 25 años, nuestro colega paranaense ha combinado experiencia y renovación en sus equipos de trabajo, dando lugar a una producción periodística plural y atenta a los temas que atraviesan la provincia. Sus páginas registraron los principales procesos políticos, económicos y sociales de Entre Ríos desde comienzos de siglo, y constituyen una valiosa fuente de consulta sobre la historia reciente.

El medio incorporó con decisión las herramientas digitales y extendió su alcance a nuevas audiencias, sin abandonar el formato papel ni los criterios veracidad que guiaron su origen. La convivencia entre ambos soportes le permitió mantener su identidad y ampliar su presencia en la agenda informativa regional.

Más allá de los reconocimientos o de su peso en el panorama mediático, su desarrollo en el mundo digital y su persistencia en el papel, este aniversario seguramente será ocasión para valorar la consolidación de un proyecto periodístico que ha sabido adaptarse a los cambios, conservar su vínculo con los lectores, su compromiso con la vida democrática y la construcción de ciudadanía en la provincia.