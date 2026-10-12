Un 12 de octubre de 2002, Diamante inauguró una escultura dedicada a los pueblos originarios que habitaron la región. La obra, denominada Hijos del barro, se encuentra en la plaza 9 de Julio, sobre la calle del mismo nombre, entre Moreno y Janssen, en el extremo sur del cantero central.

La iniciativa surgió del Grupo Reivindicador del Aborigen de Diamante y contó con el impulso de la Dirección Municipal de Cultura. Para concretarla, se organizó un concurso escultórico bajo el lema “La presencia aborigen en nuestra tierra”, del que resultó ganadora la propuesta de las artistas Carina Vera y Mariela Cepeda.

El significado de Hijos del barro

La escultura representa una escena vinculada con el origen y la continuidad de la comunidad. Realizada en barro, muestra una mano que sostiene un grupo familiar, integrado también por una mujer embarazada.

Según la interpretación de sus autoras, la mano simboliza al creador, mientras que la familia representa tanto a quienes habitaron estas tierras como a las generaciones futuras. El embarazo expresa la continuidad de la vida y el vínculo entre los primeros pobladores y quienes hoy forman parte de la comunidad diamantina.

De esta manera, la obra propone una reflexión sobre las raíces históricas de la ciudad y la presencia de los pueblos originarios en el territorio.

Una obra restaurada en 2019

Con el paso del tiempo, la escultura sufrió un deterioro que motivó su restauración en 2019, con el propósito de preservar esta expresión artística y su significado para la memoria local.

A más de dos décadas de su inauguración, Hijos del barro continúa en la plaza 9 de Julio como un testimonio del reconocimiento a los pueblos originarios y de su lugar en la historia de Diamante.