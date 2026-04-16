Desde la entidad destacaron el papel clave de la articulación entre universidades y el sector privado como motor para impulsar iniciativas con impacto concreto en el territorio. En ese sentido, remarcaron que el trabajo conjunto permite fortalecer capacidades, generar oportunidades y consolidar una cultura emprendedora sostenible.

El presidente del consorcio, Héctor Motta, subrayó la importancia de sostener una visión activa sobre el emprendedorismo. “En el Día Mundial del Emprendedorismo quiero mantener, con mis acciones y deseos, la llama encendida en cada persona, entendiendo que emprender es un hermoso desafío que plantea la posibilidad de autorrealización como persona, como familia y como comunidad”, expresó.

Desde AFIDEER señalaron que emprender no se limita únicamente a la creación de nuevos proyectos, sino que implica también el desarrollo de una cultura basada en la innovación, el trabajo colaborativo y el compromiso con el crecimiento territorial.

En este contexto, el consorcio se posiciona como un espacio de referencia en Entre Ríos, donde convergen universidades, empresas e instituciones con el objetivo de potenciar el talento joven, promover la innovación abierta y fortalecer el entramado productivo.

Con una agenda sostenida de programas y actividades, AFIDEER continúa impulsando acciones orientadas a consolidar el ecosistema emprendedor y proyectar a la provincia en el escenario nacional e internacional.