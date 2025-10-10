Sociedad
Día Mundial de la Salud Mental: Crespo refuerza su compromiso con la atención y el bienestar emocional de la comunidad
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar la importancia del cuidado emocional y derribar estigmas, la Municipalidad de Crespo reafirmó su compromiso con la prevención, el acompañamiento y la atención gratuita en salud mental a través de una amplia red de programas y dispositivos disponibles durante todo el año.
Con una mirada integral e inclusiva, las propuestas municipales buscan promover el bienestar psicológico desde la infancia hasta la adultez, brindando contención, asesoramiento y herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y los vínculos personales y familiares.
Dispositivos y programas en marcha
Apoyo para las familias y la crianza
El Espacio de Orientación Familiar ofrece acompañamiento y herramientas para afrontar situaciones cotidianas vinculadas a la dinámica familiar: vínculos, límites, comunicación, adicciones y violencia, entre otros temas.
El programa “Padres en Acción” convoca a madres, padres y cuidadores a reflexionar sobre la crianza y el desarrollo saludable de niños y adolescentes, abordando temáticas como la comunicación afectiva, el uso de la tecnología y la regulación emocional.
Además, la Juegoteca Barrial de Emociones propone actividades lúdicas itinerantes para que niñas y niños aprendan a reconocer y expresar sus emociones en un entorno comunitario de contención.
Espacios para jóvenes
Entre las propuestas destinadas a adolescentes se encuentran “Mi Espacio Joven”, ámbito de encuentro y expresión sobre temas de interés juvenil; “Intensamente Online”, taller articulado con escuelas que aborda el uso responsable de la tecnología, ciberbullying y grooming; y el Rincón de Escucha Itinerante, un espacio confidencial para el acompañamiento de jóvenes en relación con el consumo problemático.
Salud mental y prevención de adicciones
El Espacio de Primera Escucha brinda contención y orientación a personas atravesadas por consumos problemáticos, mientras que el Consultorio Ambulatorio ofrece atención terapéutica sin internación, con seguimiento personalizado.
También funcionan el Dispositivo Grupal de Recuperación, que promueve el acompañamiento y la reinserción social, y los Grupos Psicoeducativos para Varones y Mujeres, que abordan temas de autocuidado, violencia, autoestima y relaciones saludables.
Cambios de hábitos y bienestar integral
El municipio impulsa programas interdisciplinarios como “5 días para dejar de fumar” y “5 días para el manejo del estrés y la ansiedad”, que combinan estrategias médicas, psicológicas, físicas y nutricionales para promover hábitos saludables sostenibles. Además, el equipo de Cambios de hábitos y vida saludable acompaña procesos personalizados orientados al bienestar físico y emocional.
Atención psicológica gratuita
La atención psicológica está disponible en todos los centros de salud municipales, ofreciendo un espacio seguro y confidencial para acompañar a quienes necesiten apoyo profesional:
- Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón – España 748 | Tel. 4951160 (int. 237) | WhatsApp: 3434050027
- Edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg – Mendoza 855 | Tel. 4951160 (int. 216) | WhatsApp: 3434574434
- Centro de Salud Municipal San Miguel – Los Reseros y Linares Cardozo | Tel. 4951160 (int. 235) | WhatsApp: 3434678470
Para consultas generales o derivaciones, los vecinos también pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Humano (25 de Mayo 907), de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al 4951160 int. 105.