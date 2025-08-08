Cada 12 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Juventud, una fecha que invita a reflexionar sobre los retos que enfrentan las nuevas generaciones. Entre ellos, uno de los más urgentes es el impacto que tiene el uso excesivo de redes sociales en el bienestar emocional y psicológico de los y las adolescentes.

“Durante la adolescencia, el cerebro atraviesa una etapa crítica de desarrollo. Las regiones encargadas de regular las emociones, tomar decisiones, buscar recompensas y evaluar la aceptación social aún están en proceso de maduración. En este contexto de alta sensibilidad, el uso intensivo de redes puede alterar de forma significativa el bienestar emocional y psicológico”, explicó la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

Un estudio reciente revela que el 46% de los jóvenes argentinos se siente abrumado por las redes sociales y un 72% califica su nivel de estrés como “malo”. Entre los efectos negativos, la especialista destacó la comparación constante con imágenes idealizadas, que suelen estar editadas o filtradas y que pueden deteriorar la autoestima, generar insatisfacción con el propio cuerpo y aumentar el riesgo de trastornos alimentarios.

Otro aspecto preocupante es la dependencia emocional hacia los “me gusta” y comentarios, que activan los circuitos cerebrales de recompensa. “Cuando la respuesta no es la esperada, pueden aparecer síntomas de ansiedad o depresión”, advirtió El Haj.

El uso nocturno de dispositivos también representa un riesgo. La luz de las pantallas retrasa la producción de melatonina, dificultando el sueño y provocando irritabilidad, fatiga o problemas de concentración. “Además, la sobreestimulación digital puede dificultar la desconexión y el descanso mental”, agregó la médica.

Pese a estar hiperconectados, muchos adolescentes reportan sentirse solos. Las interacciones virtuales, más superficiales, pueden reemplazar vínculos reales y debilitar habilidades sociales. A esto se suman los riesgos de exposición a contenidos violentos, estereotipos, desinformación o mensajes perjudiciales, que influyen en la percepción del mundo y pueden fomentar pensamientos negativos o conductas de riesgo.

Frente a este panorama, la especialista aconsejó prestar atención a señales de alerta como cambios bruscos de ánimo, aislamiento, obsesión con la imagen corporal, problemas de sueño o bajo rendimiento escolar. Entre las medidas recomendadas figuran fomentar un uso consciente de las redes, establecer límites de tiempo frente a pantallas, promover el pensamiento crítico y generar espacios de diálogo en familia.

“En este Día Mundial de la Juventud, el compromiso es colectivo: acompañar a los y las adolescentes en el uso saludable de la tecnología, priorizando su bienestar emocional y fortaleciendo sus vínculos en el mundo real”, concluyó la Dra. El Haj.