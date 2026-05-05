Cada 5 de mayo, instituciones sanitarias de todo el mundo conmemoran el Día Mundial de la Higiene de Manos con un mensaje claro: una correcta higiene de manos puede prevenir infecciones y salvar vidas. En este 2026, la consigna es “La acción salva vidas”, con el objetivo de reforzar la importancia de este hábito tanto en el ámbito sanitario como en la vida cotidiana.

Impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa destaca que el lavado de manos es una de las medidas más eficaces, accesibles y económicas para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas.

En hospitales: una práctica clave para la seguridad del paciente

Dentro de los centros de salud, la higiene de manos forma parte de los protocolos esenciales de seguridad. El personal sanitario debe realizarla en momentos críticos: antes de tocar al paciente, antes de procedimientos asépticos, después del contacto con fluidos corporales, tras el contacto con el paciente y luego de interactuar con su entorno.

Las recomendaciones indican que, cuando las manos están visiblemente sucias, se debe utilizar agua y jabón durante entre 40 y 60 segundos. En cambio, si están limpias, pueden emplearse soluciones alcohólicas durante 20 a 30 segundos. Estas prácticas no solo protegen a los pacientes, sino también al equipo de salud y al entorno hospitalario en su conjunto.

En el hogar: prevención al alcance de todos

La higiene de manos también cumple un rol fundamental fuera de los hospitales. Lavarse antes de cocinar o comer, después de ir al baño, al regresar del exterior o tras tocar superficies potencialmente contaminadas reduce significativamente el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Especialistas subrayan que incorporar este hábito en la rutina diaria es clave para cortar la cadena de transmisión de enfermedades, especialmente en niños y personas mayores.

Claves para un lavado correcto

Para lograr una higiene efectiva en casa, se recomienda:

Utilizar agua segura y jabón, frotando todas las superficies durante al menos 40 segundos.

No olvidar zonas como entre los dedos, dorso de las manos, uñas y pulgares.

Secar con toalla limpia o papel descartable.

Evitar compartir toallas húmedas.

Mantener las uñas cortas y limpias.

Retirar anillos, pulseras o relojes antes del lavado.

Usar alcohol en gel cuando no haya acceso a agua y jabón, siempre que las manos no estén visiblemente sucias.

Enseñar a niños y niñas la técnica correcta para incorporarla como hábito cotidiano.

En un contexto donde la prevención resulta clave, el Día Mundial de la Higiene de Manos invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en el cuidado de la salud. Desde hospitales hasta hogares, un gesto tan simple como lavarse las manos puede marcar la diferencia.