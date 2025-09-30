En el marco del Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), especialistas advierten sobre la necesidad de visibilizar una condición frecuente pero aún poco conocida. Según datos de la investigadora británica C. Norbury (University College London, 2018), el TDL alcanza al 7,4% de la población infantil en el mundo. Esto implica que, en un aula de 30 alumnos, al menos dos podrían estar atravesando dificultades para adquirir el lenguaje.

“El TDL se suele manifestar como la aparición tardía del lenguaje, generalmente después de los tres años, cuando lo esperado es que entre los 18 y 24 meses los chicos comiencen a producir sus primeras palabras”, explica Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral y coordinadora del área de Lenguaje del Hospital Universitario Austral.

La especialista subraya que no se trata solo de hablar tarde: “En algunos casos se combinan problemas de comprensión y de expresión, y en otros los chicos entienden bastante bien, pero tienen grandes dificultades para expresarse”.

El desarrollo típico del lenguaje ocurre desde el nacimiento hasta los seis años, período en el que este se convierte en herramienta fundamental del pensamiento. Cuando ese proceso se altera, aparecen señales de alerta que los adultos deben reconocer.

De acuerdo con la investigadora de la Universidad de Oxford, D. Bishop (2017), en niños de tres años los indicios de un TDL pueden ser: dificultades para comprender órdenes simples, vocabulario limitado, imposibilidad de armar frases de dos o tres palabras, alteraciones en la pronunciación que dificultan la comprensión y problemas para mantener una conversación simple.

En edades de 4 y 5 años, a esos síntomas se suman frases agramaticales (sin artículos ni conectores), olvido de palabras conocidas y problemas para relatar experiencias cotidianas.

El impacto del TDL trasciende el lenguaje. “Como el lenguaje es la base para el aprendizaje y la socialización, su alteración puede generar problemas de conducta, de atención y de vínculos”, advierte Maggio. Estudios recientes confirman que los chicos con TDL tienen cinco veces más riesgo de desarrollar trastornos atencionales (Andreu Barrachina, 2022) y que entre el 50% y el 70% presenta dificultades en lectoescritura y matemáticas.

En el plano social, muchos tienden al aislamiento por temor a no ser comprendidos y, en ocasiones, son blanco de burlas debido a su dificultad para comunicarse.

“El TDL es un trastorno invisible porque muchas veces se confunde con timidez, con un problema de conducta o con falta de estímulos. Pero no es ninguna de esas cosas. Es una condición específica que requiere detección temprana y acompañamiento”, señala Maggio.

La especialista concluye con un llamado a la acción: “Visibilizar el TDL es clave. Si padres y docentes lo conocen, podemos ayudar a esos chicos a desplegar todo su potencial con estrategias adecuadas, tanto en el aula como en el hogar”.