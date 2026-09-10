Cada 10 de septiembre, Día de Entre Ríos, es una oportunidad para mirar la historia de la provincia desde distintas perspectivas. Una de ellas aparece en los escritos de Juan Bautista Alberdi, quien dedicó varias páginas a analizar la posición geográfica y política de los territorios del Litoral y, especialmente, el lugar que ocupaba Entre Ríos.

Para el pensador tucumano, la importancia de la provincia iba mucho más allá de una coyuntura política o de una figura histórica. Su explicación estaba, fundamentalmente, en la geografía.

“Ningún presidente argentino puede existir sin el apoyo de Entre Ríos”

En sus Escritos póstumos, Alberdi fue contundente al referirse al peso político de la provincia:

“Ningún presidente argentino puede existir sin el apoyo de Entre Ríos.”

Pero esa importancia no estaba vinculada exclusivamente a Justo José de Urquiza. Alberdi consideraba que el papel de Entre Ríos tenía una raíz mucho más profunda.

“No es Urquiza el que le da ese rol, sino la geografía.”

Desde esa mirada, Entre Ríos ocupaba un lugar estratégico dentro del territorio argentino. Ubicada entre dos grandes ríos, integrada a la red fluvial del Plata y favorecida por sus vías naturales de comunicación y comercio, la provincia constituía una pieza central del equilibrio político del Litoral.

Entre Ríos, una “capital geográfica” de la Nación

La valoración de Alberdi llegaba incluso más lejos. En sus escritos definió a Entre Ríos como:

“la verdadera capital geográfica de lo que se llama gobierno nacional argentino, aunque este resida en Buenos Aires.”

La explicación se encontraba en las características del territorio. Los grandes ríos que rodean y atraviesan la región eran, para Alberdi, mucho más que accidentes naturales: funcionaban como vías de comunicación, espacios de intercambio y límites que contribuían a preservar la autonomía de los territorios.

Por eso también escribió:

“Todo el que busca la nación, se dirige á Entre Ríos, porque esa provincia la representa geográficamente.”

Los ríos como caminos y defensa

La concepción de Alberdi sobre el Litoral estaba estrechamente vinculada con su geografía. Veía en esos territorios fluviales una estructura compuesta por distintas “Mesopotamias”, articuladas por los grandes cursos de agua.

En ese contexto, dejó una de sus imágenes más fuertes sobre el papel de los ríos:

“Los ríos, que son los caminos de esos países para comunicar con el mundo, son á la vez sus baluartes de libertad autonómica.”

La frase sintetiza una idea central de su pensamiento: aquello que permitía comunicarse y comerciar con el exterior también contribuía a preservar las características propias de cada territorio.

Alberdi lo resumió en otra definición:

“Es una constitución política y social escrita en el suelo, y dibujada por grandes ríos.”

Una importancia que, según Alberdi, trascendía a Urquiza

Desde esta perspectiva, el peso de Entre Ríos no comenzaba con Urquiza ni terminaba con él. Alberdi lo expresó de manera directa:

“Lo tuvo, antes de Urquiza, lo tendrá después de él.”

La afirmación ubica a la provincia dentro de una mirada histórica más amplia. Para Alberdi, la geografía era un factor determinante de la organización política, y Entre Ríos tenía por su ubicación un papel particular dentro de la Nación.

Una mirada para el Día de Entre Ríos

En este 10 de septiembre, recuperar las palabras de Alberdi permite volver sobre una parte de la historia entrerriana desde un enfoque que pone el territorio en el centro.

Más allá de las figuras políticas que protagonizaron distintos momentos de la historia argentina, su mirada planteaba que Entre Ríos tenía una importancia propia, determinada por su ubicación, sus ríos y su relación con el resto del Litoral.

Una provincia que, en las palabras de Alberdi, no era un territorio secundario dentro de la construcción nacional, sino una de las claves geográficas y políticas de la Argentina.