Economía
Despidos y cierre de locales ante la crisis del consumo
Pablo Albornoz (Secretario del Centro Comercial) describe la situación actual, tanto de la patronal como de los empleados • Las desvinculaciones de mayoritariamente se acuerdan en mediación • Problema de la obra social por demora de transferencia de Nación.
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