Economía y conocimiento
Despertar científico y de innovación para transformar a Entre Ríos
El otro lado de las noticias económicas: ciencia, tecnología y estética local con proyección internacional • Desde revolucionarios dispositivos de bioingeniería hasta un récord histórico de diez distinciones nacionales por buen diseño • Un repaso por proyectos y realidades que marcan el dinamismo que la provincia necesita.
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