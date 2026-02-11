La fecha programada para poder escuchar la propuesta es a partir del 20 de febrero de 2026. El material estará disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Deezer y Apple Music, entre otras. La distribución fue posible a través de la Agregadora de Música Argentina (AMA) del Instituto Nacional de la Música (INAMU), herramienta que impulsa la difusión de producciones independientes en todo el país.

Una obra atravesada por la memoria ancestral

“Identidad” está conformado por seis canciones que fusionan relatos vinculados a la identidad charrúa y a otros pueblos originarios. La obra incorpora en su canto profundas palabras del idioma charrúa y del castellano, poniendo el foco en la memoria cultural y en la defensa de los derechos humanos y ambientales.

La propuesta artística aborda la asunción de la identidad como un acto consciente y transformador, que pone en relieve el fuerte vínculo con el territorio y las diversas formas de vida. Desde una mirada ancestral, invita a la reflexión y a la toma de conciencia colectiva.

Más de dos décadas de trayectoria

Misión Camila está integrado por Andrea Barreto en voz y percusión y Héctor Santomil en guitarra y segunda voz. El dúo existe como tal desde el año 2003 y ha desarrollado una intensa actividad artística.

A lo largo de su trayectoria se han presentado en numerosas oportunidades en Villaguay y en distintas localidades de Entre Ríos. También han llevado su música a otras provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Misiones, Chaco y Santa Fe, además de presentarse internacionalmente en la República Oriental del Uruguay.

El proyecto propone un repertorio de canciones propias que surgen del compromiso con su comunidad, su historia y su identidad indígena. Su búsqueda artística transcurre en el abordaje de temáticas y expresiones con profunda raigambre ancestral, procurando expandir las sonoridades propuestas como parte esencial e insustituible de su identidad.