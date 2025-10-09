En la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, Nadia Croce, estudiante del Curso de Tejedor Manual para Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo, creatividad y superación. Inscripta junto a su hermana, Nadia ha desarrollado una gran habilidad para el tejido artesanal, elaborando prendas que luego publica y comercializa.

“Historias como la de Nadia nos recuerdan que la educación transforma vidas y que siempre hay caminos para aprender y crear oportunidades”, afirmó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.

Según explicó Miguel Díaz, coordinador del programa en Gualeguaychú, Nadia recibe apoyo en los bordados de la mano de la profesora Andrea Marchisio, mientras que el resto del trabajo lo realiza por su cuenta, mostrando constancia y entusiasmo.

Además de su pasión por el tejido, Nadia es profesora de música, cantante e integra una banda local, combinando sus talentos artísticos con su destreza artesanal. Comparte sus creaciones y su música a través de YouTube, generando un espacio de difusión y comercialización que refuerza su autonomía.

“Los talleres no sólo enseñan habilidades, sino que también se convierten en una fuente de trabajo y de recursos para nuestros estudiantes. Promueven autonomía, confianza y oportunidades reales de inclusión laboral”, destacó Alfredo Blochinger, director de Educación Jóvenes y Adultos del CGE.

La historia de Nadia Croce evidencia que la discapacidad no limita la creatividad ni la posibilidad de generar recursos propios, y su ejemplo inspira a toda la comunidad educativa de Entre Ríos, reflejando el impacto positivo de los programas educativos en la vida de jóvenes y adultos.