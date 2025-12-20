A través de la Secretaría de Gestión Social y la Dirección de Economía Social, y en articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se inició la capacitación de 42 emprendedores y emprendedoras de la provincia que pasarán a integrar la marca. La actividad tuvo lugar en el Mirador Tec y marca el comienzo de un proceso formativo y de acompañamiento técnico para los nuevos participantes.

Manos Entrerrianas es una marca registrada del Ministerio de Desarrollo Humano que busca rescatar los valores identitarios y la calidad de los productos elaborados en la provincia. Su propósito es consolidar una comunicación estratégica común y fortalecer las capacidades comerciales de los emprendimientos que la integran, posicionándose como un sello distintivo que permite visibilizar, apoyar y afianzar las producciones locales.

En el marco de esta iniciativa, a los emprendimientos seleccionados se les cede el uso de la marca, lo que les permitirá incorporarla en determinados productos durante un período de tiempo establecido. Esta herramienta apunta principalmente a mejorar la visibilidad y la promoción de la mercadería, facilitando el acceso a nuevos espacios de comercialización y fortaleciendo la identidad de los productos entrerrianos en el mercado.

Desde el Ministerio destacaron que la ampliación de la marca provincial forma parte de una estrategia integral para acompañar a los emprendimientos de la economía social, impulsando su crecimiento sostenido y su inserción en circuitos comerciales más amplios.