El Ministerio de Salud de la Nación instó a las jurisdicciones a fortalecer la detección temprana y el estudio de los casos notificados de dengue, al tiempo que recordó las principales medidas de cuidado que deben adoptar las personas que viajen a países con presencia de la enfermedad, en un contexto de aumento de la movilidad por las Fiestas y el inicio de la temporada de vacaciones.

Según un informe de la cartera sanitaria, el comienzo de la temporada de dengue 2025-2026 presenta en Argentina un escenario de bajo riesgo, con interrupción sostenida de la transmisión autóctona. Hasta el momento se confirmaron 12 casos en todo el país, de los cuales solo cuatro son autóctonos, mientras que los ocho restantes corresponden a personas con antecedentes de viaje a México, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Cuba.

No obstante, las autoridades advirtieron que la circulación del virus en varios países de la región y el aumento estacional de la actividad del mosquito Aedes aegypti en distintas provincias obligan a reforzar las acciones de prevención, con el objetivo de evitar la introducción y propagación de casos importados.

Este fortalecimiento cobra especial relevancia ante el incremento de la circulación de personas que se espera en las próximas semanas. En ese marco, el Ministerio de Salud recomendó a quienes viajen a países con circulación viral de dengue y otros arbovirus extremar las medidas de protección contra las picaduras de mosquitos.

Entre las recomendaciones se incluye el uso de repelentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos de mayor actividad del mosquito. También se aconseja utilizar ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, emplear espirales en espacios al aire libre y tabletas en ambientes interiores, y proteger camas, cunas y cochecitos con tul o tela mosquitera.

Asimismo, ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, se recuerda la importancia de consultar de inmediato al sistema de salud y evitar la automedicación. La cartera sanitaria remarcó, además, la necesidad de sostener las tareas de eliminación de posibles criaderos del mosquito, descartando objetos en desuso que puedan acumular agua, dando vuelta, tapando o renovando el agua de recipientes que no puedan eliminarse, y manteniendo limpias canaletas y desagües.

Las autoridades subrayaron que quienes se ausenten de sus viviendas por varios días deben prestar especial atención a estas medidas, para evitar que durante su ausencia se acumule agua que pueda convertirse en criadero del Aedes aegypti.

A nivel regional, actualmente 16 países del continente registran circulación de dengue, con Brasil concentrando, por amplio margen, el mayor número absoluto de casos. Otros países con altas notificaciones acumuladas son México, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica y Ecuador.

En relación con los serotipos, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Puerto Rico presentan circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, mientras que Bolivia, Perú y Paraguay muestran circulación de múltiples serotipos, con predominio del DENV-3. En Argentina, durante 2025 se registró circulación autóctona de los serotipos DENV-1 y DENV-2, y la detección reciente de dos casos de DENV-3 en personas con antecedente de viaje refuerza la necesidad de mantener una vigilancia oportuna.

En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (ANLIS Malbrán) iniciaron un trabajo de acompañamiento a las jurisdicciones para fortalecer la detección temprana de casos y el diagnóstico oportuno, que incluye el desarrollo de una estrategia federal de vigilancia y la provisión de insumos.