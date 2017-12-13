Se confirmó la cartelera del 47 Festival de Jineteada y Folclore
Diamante.- Del 4 al 8 de enero, el Campo Martín Fierro abrirá sus puertas para dar apertura a la edición 47 del Festival de Jineteada y Folclore. Las mejores tropillas y los mejores jinetes del país en la gran Fiesta Gaucha de Diamante y una cartelera artística, que contempla las actuaciones de Jorge Rojas, Los Nocheros y Los Huayra, como figuras estelares.
Escenario Carlos Santa María
Con una grilla artística de renombre en la escena del folclore nacional y la música litoraleña representada por músicos entrerrianos, el escenario mayor de Entre Ríos recibirá a Jorge Rojas, la noche del sábado 6 de enero, Los Huayra, el domingo y Los Nocheros cerrarán, el lunes 8.
Entre otros nombres se destacan Rubén Cuestas, Rubén Giménez, Los Chamarriteros, Los Saraluceños, María Cuevas, Litoral Tagüé, Mariela Campodónico y Tolato Trío.
También entre los confirmados actuaran, Canto 4, Luis Velázquez » El Mago del Charango» y Las Voces del Encuentro.
La conducción del escenario estará a cargo de Pablo Markocich, Dana Olivera Taleb y Carolina Dumé.
Cartelera artística
Jueves 4
Los Saraluceños
Las Voces del Encuentro
Pocho Gaitán
Saurio Martínez Folclore
Mi Sueño Chamamé
Ganador Pre Diamante
Viernes 5
Canto 4
Rubén Giménez
Andrés Clerc
Gustavo Reinoso Trio
Ganador Pre Diamante
Sábado 6
Jorge Rojas
Luis Velázquez “El Mago del Charango”
Rubén Cuestas
Mariela Campodónico
Milagros Caliva
Ganador Pre Diamante
Ballet “Diamante Baila”
Domingo 7
Los Huayra
Chechelos
Marcelo Dellamea & Las Cuerdas del Litoral
María Cuevas
Litoral Tagüe
Ballet “Diamante Baila”
Lunes 8
Los Nocheros
DNI Folclore
Los Chamarriteros
Tolato Trio
Campo de jineteada “Lisardo Gieco”
Los organizadores ya confirmaron las tropillas que participaran en esta nueva edición. Las caballadas más reconocidas del país ofrecerán sus mejores exponentes para conseguir los primeros premios en bastos y clina limpia en el Campo Lisardo Gieco.
Diamante se caracteriza por brindar un espectáculo de altísimo nivel en lo que a jinetes y caballos se refiere. Como siempre habrá jinetes del Litoral y países limítrofes que se disputarán en las dos ruedas de campo, la clasificación el lunes, en la noche final, además del entrevero de tropillas entabladas.
Por otra parte, el desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de Diamante, será el sábado 7, a partir de las 17 horas.
En tanto, que el mangrullo “Don Rafael Bueno” recibirá este año al victoriense, Chano Izaguirre, Marcelo Pellejero, de Carmen de Las Flores, Bs.As y Miguel Gómez de San Cristóbal, Santa Fe, para la animación de la jineteada. En tanto, que los payadores serán Juan Rivero, Fabián Giménez, Pedro Saubidet e Iván Hofstetter.
Tropillas
«Los Malacaras» de Nito Mannarino – Florencio Varela – Buenos Aires
«Del Desierto» de Cesar Lager – San Cristóbal – Santa Fe
«El Penacho» de Jorge Vallenari – Galarza – Entre Ríos
«El Relincho» de Roberto Saluzzo – Las Varillas – Córdoba
«Los Taitas» de Julio Mendizábal – Rauch – Buenos Aires
«La Bochinchera» de Marcelo Cugat – Santa Lucía – Buenos Aires
«El Entrevero» de Ángel Eclesia – Costa Grande – Entre Ríos
«La Revoltosa» de Cacho Altabe – Coronel Pringles – Buenos Aires
«El Relincho» de Ito Oggero – Virginia – Santa Fe
«La Mochilera» de Horacio Velázquez – Gualeguay – Entre Ríos
«Los Bonitos» de Néstor Sosa – La Plata – Buenos Aires
«La Flor del Pago» De Julio y Marcelo Saluzzo – Las Varillas – Córdoba
«La Yunta» de Roberto Leoz – Indio Rico – Buenos Aires
«La Cerda Brava» de Oreste Pergolessi – Tostado – Santa Fe
«La Amistad» de Cristian Jacobo – San Víctor – Entre Ríos
Animadores
Chano Izaguirre – Victoria – Entre Ríos
Marcelo Pellejeros – Carmen de las Flores – Buenos Aires
Miguel Gómez – San Cristóbal – Santa Fe
Payadores
Juan Rivero – Diamante – Entre Ríos
Ivan Hofsteter – María Luisa – Entre Ríos
Pedro Saubidet – San Cristóbal – Santa Fe
Fabián Giménez – María Grande – Entre Ríos
Entrevero de tropillas entabladas
Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas
Televisación
La señal T5 Satelital de Corrientes, televisará seis horas en vivo cada noche festivalera se podrá ver en distintas provincias, tal es el caso de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca y Salta. En tanto, que técnicos de la TV Publica llegarán a la ciudad para trabajar en conjunto con profesionales de la señal correntina y transmitirán en formato streaming las noches de Diamante.