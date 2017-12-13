Diamante.- Del 4 al 8 de enero, el Campo Martín Fierro abrirá sus puertas para dar apertura a la edición 47 del Festival de Jineteada y Folclore. Las mejores tropillas y los mejores jinetes del país en la gran Fiesta Gaucha de Diamante y una cartelera artística, que contempla las actuaciones de Jorge Rojas, Los Nocheros y Los Huayra, como figuras estelares.

Escenario Carlos Santa María

Con una grilla artística de renombre en la escena del folclore nacional y la música litoraleña representada por músicos entrerrianos, el escenario mayor de Entre Ríos recibirá a Jorge Rojas, la noche del sábado 6 de enero, Los Huayra, el domingo y Los Nocheros cerrarán, el lunes 8.

Entre otros nombres se destacan Rubén Cuestas, Rubén Giménez, Los Chamarriteros, Los Saraluceños, María Cuevas, Litoral Tagüé, Mariela Campodónico y Tolato Trío.

También entre los confirmados actuaran, Canto 4, Luis Velázquez » El Mago del Charango» y Las Voces del Encuentro.

La conducción del escenario estará a cargo de Pablo Markocich, Dana Olivera Taleb y Carolina Dumé.

Cartelera artística

Jueves 4

Los Saraluceños

Las Voces del Encuentro

Pocho Gaitán

Saurio Martínez Folclore

Mi Sueño Chamamé

Ganador Pre Diamante

Viernes 5

Canto 4

Rubén Giménez

Andrés Clerc

Gustavo Reinoso Trio

Ganador Pre Diamante

Sábado 6

Jorge Rojas

Luis Velázquez “El Mago del Charango”

Rubén Cuestas

Mariela Campodónico

Milagros Caliva

Ganador Pre Diamante

Ballet “Diamante Baila”

Domingo 7

Los Huayra

Chechelos

Marcelo Dellamea & Las Cuerdas del Litoral

María Cuevas

Litoral Tagüe

Ballet “Diamante Baila”

Lunes 8

Los Nocheros

DNI Folclore

Los Chamarriteros

Tolato Trio

Campo de jineteada “Lisardo Gieco”

Los organizadores ya confirmaron las tropillas que participaran en esta nueva edición. Las caballadas más reconocidas del país ofrecerán sus mejores exponentes para conseguir los primeros premios en bastos y clina limpia en el Campo Lisardo Gieco.

Diamante se caracteriza por brindar un espectáculo de altísimo nivel en lo que a jinetes y caballos se refiere. Como siempre habrá jinetes del Litoral y países limítrofes que se disputarán en las dos ruedas de campo, la clasificación el lunes, en la noche final, además del entrevero de tropillas entabladas.

Por otra parte, el desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de Diamante, será el sábado 7, a partir de las 17 horas.

En tanto, que el mangrullo “Don Rafael Bueno” recibirá este año al victoriense, Chano Izaguirre, Marcelo Pellejero, de Carmen de Las Flores, Bs.As y Miguel Gómez de San Cristóbal, Santa Fe, para la animación de la jineteada. En tanto, que los payadores serán Juan Rivero, Fabián Giménez, Pedro Saubidet e Iván Hofstetter.

Tropillas

«Los Malacaras» de Nito Mannarino – Florencio Varela – Buenos Aires

«Del Desierto» de Cesar Lager – San Cristóbal – Santa Fe

«El Penacho» de Jorge Vallenari – Galarza – Entre Ríos

«El Relincho» de Roberto Saluzzo – Las Varillas – Córdoba

«Los Taitas» de Julio Mendizábal – Rauch – Buenos Aires

«La Bochinchera» de Marcelo Cugat – Santa Lucía – Buenos Aires

«El Entrevero» de Ángel Eclesia – Costa Grande – Entre Ríos

«La Revoltosa» de Cacho Altabe – Coronel Pringles – Buenos Aires

«El Relincho» de Ito Oggero – Virginia – Santa Fe

«La Mochilera» de Horacio Velázquez – Gualeguay – Entre Ríos

«Los Bonitos» de Néstor Sosa – La Plata – Buenos Aires

«La Flor del Pago» De Julio y Marcelo Saluzzo – Las Varillas – Córdoba

«La Yunta» de Roberto Leoz – Indio Rico – Buenos Aires

«La Cerda Brava» de Oreste Pergolessi – Tostado – Santa Fe

«La Amistad» de Cristian Jacobo – San Víctor – Entre Ríos

Animadores

Chano Izaguirre – Victoria – Entre Ríos

Marcelo Pellejeros – Carmen de las Flores – Buenos Aires

Miguel Gómez – San Cristóbal – Santa Fe

Payadores

Juan Rivero – Diamante – Entre Ríos

Ivan Hofsteter – María Luisa – Entre Ríos

Pedro Saubidet – San Cristóbal – Santa Fe

Fabián Giménez – María Grande – Entre Ríos

Entrevero de tropillas entabladas

Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas

Televisación

La señal T5 Satelital de Corrientes, televisará seis horas en vivo cada noche festivalera se podrá ver en distintas provincias, tal es el caso de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca y Salta. En tanto, que técnicos de la TV Publica llegarán a la ciudad para trabajar en conjunto con profesionales de la señal correntina y transmitirán en formato streaming las noches de Diamante.