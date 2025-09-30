“En resguardo de la salud pública y la protección del comercio legal”, decomisaron un total de 36 mil huevos frescos que eran transportados “sin la documentación sanitaria obligatoria, en condiciones irregulares y sin garantías de inocuidad y sanidad”, informaron desde Senasa.

La intervención tuvo lugar en un control de rutina realizado en el kilómetro 136,5 de la ruta nacional 18, a la altura de Paso de la Laguna, con la intervención de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La mercadería era trasladada en un vehículo tipo chasis con cabina, proveniente de Crespo y con destino a Concordia, sin la habilitación para el transporte de sustancias alimenticias ni permiso de tránsito sanitario exigido para el traslado de huevos frescos.

Durante el procedimiento, los inspectores constataron además la falta de rótulos identificatorios y documentación de trazabilidad, elementos fundamentales para asegurar el origen y destino de los productos. “Esta ausencia imposibilita garantizar la inocuidad de la mercadería y representa un riesgo para el consumidor”, indicaron.

Frente a esta situación, y conforme a los protocolos establecidos para productos considerados de riesgo sanitario, el Senasa decomisó, desnaturalizó y destruyó los 100 cajones transportados, equivalentes a 36 mil unidades de huevos frescos.

“Estas acciones se enmarcan en la labor permanente que desarrolla el Senasa junto con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, mediante puestos de control y patrullas móviles estratégicamente ubicados en rutas, con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes, preservar el estatus sanitario del país y asegurar la inocuidad de los alimentos”, se indicó a Paralelo 32.