Este domingo 4 de septiembre desde las 20:30 horas, se presenta en la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474) el ensamble Almaviva. A lo largo de sus años de existencia este trío ha obtenido un reconocimiento tanto en Francia como en el Concertgebouw de Amsterdam, Bolivar Hall de Londres, Felicja Blumental Hall de Tel Aviv, Teatro Ópera, Gran Rex y CETC de Buenos Aires, Salle Cortot, Théâtre 13, Théâtre Dunois, Opéra Comique, Cité de la Musique y CNSM de Paris.

Alexis Derouin, violonchelo: Obtuvo una licenciatura y un máster en violonchelo en el Conservatorio Nacional Superior de París. Es también violonchelista permanente de numerosos ensambles como el Quinteto Kalypso, el trío A.Storni, el Dúo Nour y la Sociedad de Cámara Musical de Rotterdam.

Clément Caratini, clarinete: Miembro de una conocida familia de músicos franceses ha tenido una formación ecléctica que le permite abordar el repertorio clásico y el jazz. Ezequiel Spucches, piano, nacido en La Paz, Entre Ríos, y radicado en Francia desde 1996, fue discípulo de los maestros Graciela Reca y Aldo Antognazzi. Gracias al apoyo de Rosalyn Tureck recibió una beca para perfeccionarse en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y en la École Normale de Musique Alfred Cortot en París, en la clase de Germaine Mounier.