Integrantes de la organización participaron del programa radial La Hora Dorada, donde dialogaron con la conductora Mariana Rupp. Allí, el presidente Aldo Núñez y la vocal Paola Espíndola compartieron el origen, el trabajo actual y los objetivos del espacio.

Un origen marcado por experiencias personales

La iniciativa comenzó tras una serie de situaciones vinculadas a la salud mental en la comunidad, entre ellas el impacto de casos de suicidio en jóvenes. “Vimos una necesidad concreta y sentimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, explicó Núñez, quien además relató experiencias familiares que lo impulsaron a actuar.

En un principio, el grupo surgió como una red vecinal enfocada en la prevención del suicidio, pero con el tiempo amplió su mirada. “Nos dimos cuenta de que el problema es mucho más amplio: incluye adicciones, depresión, violencia, bullying y situaciones económicas”, señalaron.

Acompañamiento y primera escucha

Actualmente, Crespo Te Abraza funciona como un nexo entre las personas que necesitan ayuda y las instituciones públicas o profesionales. Sin contar aún con un equipo técnico propio, los integrantes cumplen un rol clave: la “primera escucha”.

“No somos psicólogos ni psiquiatras. Somos vecinos que acompañamos, orientamos y ayudamos a dar el primer paso”, explicó Espíndola.

El grupo realiza un seguimiento cercano de cada caso, incluso acompañando físicamente a quienes necesitan asistir a consultas médicas o realizar trámites. Según relataron, muchas personas no acceden a la atención profesional por miedo, falta de recursos o estigmas sociales.

Una red que crece desde lo comunitario

La organización, que ya cuenta con unas 15 personas en su comisión, trabaja sin un espacio físico fijo. Las reuniones se realizan en distintos puntos de la ciudad, como el sindicato local o el comercio de uno de sus integrantes.

El contacto con quienes necesitan ayuda se da principalmente por recomendaciones y redes informales. “Es mucho el boca a boca. La gente confía y se anima a acercarse”, destacaron.

Además, remarcaron la articulación con áreas municipales, especialmente en la derivación de casos, aunque reconocen que la demanda supera la capacidad existente en el sistema público.

Objetivos: formalización y más herramientas

Uno de los principales pasos que están dando es la conformación formal como asociación civil, lo que les permitirá acceder a recursos, solicitar subsidios y avanzar en proyectos más ambiciosos.

Entre sus metas se encuentran:

Gestionar la incorporación de profesionales para atención fuera del horario habitual.

Desarrollar talleres y espacios de formación.

Promover actividades comunitarias que fomenten la integración y el bienestar.

Capacitar a sus integrantes como “preventores” en salud mental.

También destacaron como un avance positivo el anuncio de la creación de un centro de salud mental orientado a adicciones en la ciudad, una demanda que venían impulsando.

Actividades abiertas a la comunidad

Como parte de su trabajo de integración social, el grupo organiza actividades abiertas. Entre ellas, caminatas semanales los viernes a las 14:00 y encuentros recreativos como juegos de cartas.

“El objetivo es simple: que la gente no se sienta sola. No hace falta hablar ni contar nada, solo sumarse”, explicaron.

Además, lanzaron una venta solidaria de pizzas para recaudar fondos destinados a la obtención de la personería jurídica y, al mismo tiempo, colaborar con vecinos que atraviesan dificultades económicas.

Un primer paso clave

Más allá de los proyectos a futuro, desde Crespo Te Abraza destacan el valor de lo que ya están haciendo: estar disponibles. “El primer paso es el más difícil. Levantar la mano y pedir ayuda. Nosotros estamos ahí para eso”, afirmaron.