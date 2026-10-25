La historia de Paraná está vinculada con un proceso de crecimiento que atravesó distintos momentos políticos e institucionales. En 1897, el doctor Martín Ruiz Moreno documentó parte de ese recorrido en el segundo tomo de La Provincia de Entre-Ríos y sus leyes sobre tierras, una obra dedicada a la fundación de pueblos y colonias.

Al referirse a Paraná, el autor reconstruyó el camino de la antigua Bajada del Paraná hasta su transformación en ciudad y capital provincial. Su investigación reúne fechas, disposiciones y testimonios que permiten comprender cómo fue cambiando el lugar que la ciudad ocupó en la organización política de Entre Ríos.

Los orígenes de la población

En tiempos de Ruiz Moreno, la fecha tradicionalmente aceptada para la fundación de Paraná era 1730. Según su reconstrucción, las familias que dieron origen a la población habían llegado desde Santa Fe y el impulsor de aquel asentamiento habría sido José Antonio de Vera Mujica, quien frecuentaba la zona por sus establecimientos rurales.

Sin embargo, el propio autor incorporó una observación documental relevante: el libro parroquial que se conservaba comenzaba en 1755.

Este dato no permite establecer por sí solo una fecha definitiva para los orígenes de Paraná, pero introduce una distinción importante entre la tradición histórica y los registros disponibles para respaldarla.

De la Bajada del Paraná a la capital de Entre Ríos

El crecimiento de Paraná estuvo acompañado por decisiones políticas que modificaron su organización y jerarquía institucional. Entre los principales hitos que recoge Ruiz Moreno se encuentran los siguientes:

1813: la Asamblea General Constituyente elevó la Bajada del Paraná al rango de villa, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, y dispuso la creación de un Cabildo.

la Asamblea General Constituyente elevó la Bajada del Paraná al rango de villa, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, y dispuso la creación de un Cabildo. 1815: José Eusebio Hereñú estableció en Paraná la residencia del Gobierno.

José Eusebio Hereñú estableció en Paraná la residencia del Gobierno. 1818: el general Francisco Ramírez volvió a instalar allí el Gobierno provincial, aunque la Villa del Uruguay conservaba todavía el rango de capital.

el general Francisco Ramírez volvió a instalar allí el Gobierno provincial, aunque la Villa del Uruguay conservaba todavía el rango de capital. Marzo de 1822: el Congreso Constituyente de Entre Ríos declaró a la Villa del Paraná como capital permanente de la provincia.

el Congreso Constituyente de Entre Ríos declaró a la Villa del Paraná como capital permanente de la provincia. 26 de agosto de 1826: una nueva ley elevó a Paraná y a la Villa del Uruguay al rango de ciudades.

Ruiz Moreno también dejó constancia de un detalle vinculado con esta última decisión: la sesión del 26 de agosto de 1826 fue presidida por Justo José de Urquiza, entonces diputado por el Uruguay.

Una capitalidad que cambió con el tiempo

La designación de Paraná como capital no fue definitiva durante todo el siglo XIX. En 1859, la Convención Constituyente volvió a establecer la capital provincial en la Ciudad del Uruguay, mientras Paraná era sede del Gobierno de la Confederación Argentina.

La situación se modificó nuevamente en 1883, cuando la capital de Entre Ríos regresó a Paraná.

Estos cambios reflejan las transformaciones políticas que atravesó la provincia y la relación entre sus principales centros urbanos durante el proceso de organización institucional.

Un antecedente sobre la educación en tiempos de Artigas

La obra de Ruiz Moreno incluye, además, un documento relacionado con los primeros esfuerzos por organizar la enseñanza en la ciudad.

Se trata de un informe firmado por José Eusebio Hereñú y fechado el 17 de enero de 1821. Allí se recuerda que, durante la presencia del general José Gervasio Artigas en la Villa del Paraná, se dispuso establecer una Escuela de Primeras Letras destinada a la educación de la juventud.

El testimonio agrega una dimensión social a la reconstrucción histórica: junto con las decisiones sobre el gobierno y la capitalidad, también aparecen iniciativas orientadas a la formación de las nuevas generaciones.

La importancia de los documentos históricos

Los aportes reunidos por Martín Ruiz Moreno permiten observar que la historia de Paraná no puede resumirse en una única fecha. Su desarrollo estuvo marcado por el crecimiento de la población, las decisiones institucionales, los cambios de capitalidad y las iniciativas educativas.

La diferencia entre la fecha tradicional de 1730 y el inicio de los registros parroquiales conservados en 1755 también muestra la importancia de analizar las fuentes al reconstruir los orígenes de una ciudad.

Desde aquella antigua Bajada del Paraná hasta su consolidación como capital entrerriana, el recorrido de Paraná acompaña buena parte de la historia política e institucional de la provincia.