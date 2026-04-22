Basado en su obra Historia e historias de Crespo (2005), editada por la Municipalidad local, Britos reconstruye el proceso de formación del asentamiento, profundamente ligado al desarrollo ferroviario y a la organización territorial de fines del siglo XIX.

De campos privados a núcleo urbano

El territorio donde hoy se emplaza Crespo formaba parte, hasta 1883, de las tierras de la familia Crespo. Su último propietario fue Ignacio Antonio Crespo, hijo del exgobernador Antonio Crespo, figura estrechamente vinculada al general Justo José de Urquiza.

Britos explica que el nombre de la ciudad surge como homenaje a Antonio Crespo, cuando se decidió denominar así a la estación ferroviaria que se levantaría en esos campos. Ese punto resultó determinante para el desarrollo del futuro poblado.

El ferrocarril como punto de partida

La historia urbana de Crespo está íntimamente ligada al proyecto del Ferrocarril Central Entrerriano, aprobado el 11 de junio de 1883. En ese contexto, se instaló una estación en el lugar, inicialmente denominada “Estación Km. 52”, en referencia a su distancia exacta desde Paraná.

Con el tiempo, en 1895, el sitio adoptó el nombre de “Estación Gobernador Crespo”, denominación que se extendió al caserío que comenzó a crecer alrededor del tendido ferroviario, en la cresta de una lomada.

Ese primer núcleo urbano se consolidó en torno a los recursos naturales de la zona, especialmente la “Cañada de las Vertientes”, un sistema hídrico que hoy forma parte del paisaje característico de la ciudad y que desemboca en el arroyo Crespo.

De villa a ciudad

El crecimiento poblacional y económico derivó en cambios institucionales clave. En 1922 se creó la Junta de Fomento, otorgándole la categoría de “Villa Crespo”, denominación que se mantuvo durante varias décadas.

El salto definitivo llegó el 2 de octubre de 1957, cuando mediante el decreto Nº 5397 se elevó a la localidad a “Municipio de Primera Categoría”, pasando oficialmente a denominarse “Ciudad de Crespo”. La decisión se basó en un censo realizado en agosto de ese año, que registró 7.132 habitantes dentro del radio urbano.

A partir de entonces, la ciudad comenzó una nueva etapa institucional, con la elección directa de su intendente y la conformación de su primer Concejo Deliberante en 1958.

Una historia que proyecta futuro

El repaso histórico de Britos no solo reconstruye el pasado, sino que permite comprender las bases sobre las que Crespo consolidó su identidad: el arraigo productivo, la organización comunitaria y la capacidad de adaptación a los cambios económicos.

A más de un siglo de sus orígenes ferroviarios, la ciudad continúa desarrollándose, apoyada en esa misma matriz que combinó infraestructura, trabajo y planificación. En cada aniversario, la mirada sobre su historia se convierte también en una herramienta para pensar el futuro.