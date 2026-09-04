Darío Grandinetti llegará este sábado 5 de septiembre a Paraná para presentar El escritor de todas las cosas, un unipersonal escrito y dirigido por Javier Daulte. La función será en La Vieja Usina, en el marco de una gira que comenzó recientemente y que recorrerá distintas ciudades del país.

Antes de su presentación en la capital entrerriana, Grandinetti dialogó con “Tanto de Todo”, el programa que se emite de lunes a jueves, de 19 a 20, por FM Boing 93.7 y el streaming de Paralelo 32.

Durante la entrevista, el actor contó detalles de la obra y explicó que la historia gira en torno a un escritor que no es célebre, pero que encuentra en la escritura su forma de vida.

“Es un escritor que no es célebre, pero que es su forma de vida, la escritura”, explicó Grandinetti. El personaje se dedica a escribir diferentes textos que forman parte de la vida cotidiana, desde carteles de tránsito y señalizaciones hasta textos presentes en aeropuertos, hospitales, etiquetas de vino o los tradicionales sobres de azúcar.

La obra también recorre distintos momentos de la vida del protagonista y plantea preguntas sobre el impacto que pueden tener las palabras en quienes las reciben. “¿Qué le pasa al que lee o al que escucha? ¿Qué pasa con estas cosas que uno ofrece a los demás? ¿Influye en los demás? ¿Sirven para algo?”, plantea el personaje, según explicó el actor.

Grandinetti destacó además que la propuesta de Daulte transita diferentes registros y combina humor, ternura y momentos de dolor. El protagonista se presenta como un escritor que se reconoce a sí mismo como fracasado, una característica que permite que aparezcan situaciones de humor aun cuando el relato aborda cuestiones más profundas.

Una obra recientemente estrenada

El escritor de todas las cosas tuvo su estreno el 7 de agosto en Rosario y, al momento de la entrevista, Grandinetti llevaba apenas siete u ocho funciones realizadas.

Sin embargo, la respuesta del público ya había sido muy positiva. El actor contó que, luego del estreno, regresaron a Rosario y encontraron nuevamente una gran convocatoria. También mencionó las presentaciones realizadas en Córdoba, Santa Fe, Casilda y Río Cuarto.

“Estoy muy contento, la verdad, porque tenía muchas ganas de hacer esto, tenía muchas ganas de hacer un unipersonal recorriendo el país”, señaló.

El actor también reconoció que se encuentra sorprendido por la recepción que está teniendo el espectáculo. “A mí me gustaba mucho, sentía que iba a gustar, pero me sorprende que guste tanto”, expresó.

El desafío de un escenario en soledad

Uno de los aspectos centrales de la charla fue el desafío que implica protagonizar un unipersonal. Grandinetti comparó la experiencia con un partido de tenis, en el que el actor se encuentra solo frente al público y no cuenta con compañeros de escena que puedan ayudarlo a retomar el hilo ante un olvido.

“Estando solo hay que estar muy concentrado”, explicó, aunque aclaró que disfruta especialmente de ese formato.

Además, destacó que el unipersonal le permite llevar la obra a diferentes lugares con mayor facilidad y adaptar la agenda de la gira. En este caso, la recorrida por el país está prevista hasta mediados de noviembre, aunque todavía no tiene definido qué hará después.

Teatro, cultura y actualidad

Durante la entrevista también hubo espacio para analizar el presente de la actividad cultural argentina. Consultado sobre la situación del teatro y la producción audiovisual, Grandinetti fue crítico respecto del acompañamiento que recibe el sector.

“No se está ayudando en nada que tenga que ver con la industria cultural, nada, está todo siendo abandonado”, sostuvo.

El actor recordó que el teatro argentino históricamente tuvo un fuerte componente autogestivo y consideró que la falta de apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual puede llevar a que muchos artistas deban generar sus propios proyectos. Sin embargo, aclaró que no considera que actualmente haya necesariamente más teatro que antes, aunque sí observa una importante circulación de espectáculos por distintas ciudades del interior.

En su propio caso, Grandinetti explicó que el proyecto con Javier Daulte no surgió como una respuesta a la falta de trabajo, sino como una propuesta que ambos venían desarrollando desde hacía tiempo.

“También el teatro hecho de esta manera te permite hacer lo que tenés ganas de hacer”, señaló.

Un trabajo construido junto a Javier Daulte

Grandinetti contó que mantiene una relación profesional de muchos años con Daulte y que las últimas obras de teatro que realizó en Argentina fueron dirigidas por él.

El actor recordó que recibió el texto cuando Daulte todavía lo consideraba un borrador. La reacción inicial fue de alegría, especialmente porque el dramaturgo había decidido escribir una obra especialmente pensada para él.

“Que un autor como Javier decida escribir algo para mí, a medida, ya es un privilegio”, afirmó Grandinetti.

Según explicó, ambos tenían claro desde el comienzo que el protagonista debía ser un escritor que no fuera exitoso ni célebre. A partir de allí, Daulte desarrolló la historia y construyó un personaje que permite abordar diferentes temas desde el humor y la reflexión.

El teatro como experiencia presencial

Otro de los conceptos que atravesó la conversación fue el vínculo entre los actores y el público. Para Grandinetti, una de las características fundamentales del teatro es precisamente su condición presencial y el hecho de que cada función sea diferente.

“El hecho teatral se forma entre los que estamos arriba y los que están abajo”, explicó, al destacar que los espectadores también influyen en lo que ocurre durante una función. Los silencios, los movimientos y las reacciones de la platea forman parte de esa experiencia.

En ese sentido, sostuvo que el teatro mantiene una particularidad que no puede ser reemplazada por las nuevas tecnologías.

“El teatro es inviolable”, afirmó Grandinetti, al remarcar que la ceremonia presencial que se produce entre actores y espectadores no puede ser sustituida por una grabación o una reproducción posterior. “Está ocurriendo ahí, en vivo”, resumió.

La cita en Paraná

El escritor de todas las cosas se presentará este sábado 5 de septiembre en La Vieja Usina de Paraná.

Las entradas pueden adquirirse a través de Grada Tickets y en Flamingo Bar. También se informó la posibilidad de acceder a financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Después de aproximadamente doce años sin presentarse en Paraná, Grandinetti llegará nuevamente a la capital entrerriana con una obra que, según sus propias palabras, disfruta especialmente hacer.

“Para los que vengan será hecha con todo el amor y con todo el oficio, con todas las ganas que sigo teniendo de subirme al escenario”, expresó durante la entrevista.