El lago de Crespo será escenario este domingo 11 de octubre de una nueva edición de “Domingos en el Lago”, una jornada que reunirá a grupos y academias de danza de la ciudad y la región.

La actividad comenzará a las 16:00, con motivo del Día Nacional de la Danza, y contará con presentaciones de distintos estilos y propuestas coreográficas.

En esta edición participarán:

Serendipia Academia de Danzas

Academia de Danzas Holi Dance Academia de Baile

Academia de Baile Centro Cultural La Estación

IMEFAA Grupo de Danzas Folclóricas

Grupo de Danzas Folclóricas Sinchi

Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss

Motus Academia de Baile

Academia de Baile Yerá Grupo Folclórico Tradicional

Grupo Folclórico Tradicional Vibremos Estudio de Danzas

Estudio de Danzas Sangre Argentina , de Colonia Merou

, de Colonia Merou Kamar Academia de Danzas Árabes

La jornada también contará con servicio de cantina a cargo de Vibremos Estudio de Danzas. Habrá tortas fritas, bandejas de tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate.

La propuesta invita a compartir una tarde al aire libre y acompañar a los grupos de danza de Crespo y localidades cercanas en una jornada dedicada a celebrar distintas expresiones de la danza.