Danzas y música al aire libre: nueva edición de Domingos en el Lago
La propuesta se realizará este domingo 11 de octubre desde las 16:00, en el marco del Día Nacional de la Danza. Participarán 11 grupos y academias de Crespo y localidades de la zona.
El lago de Crespo será escenario este domingo 11 de octubre de una nueva edición de “Domingos en el Lago”, una jornada que reunirá a grupos y academias de danza de la ciudad y la región.
La actividad comenzará a las 16:00, con motivo del Día Nacional de la Danza, y contará con presentaciones de distintos estilos y propuestas coreográficas.
En esta edición participarán:
- Serendipia Academia de Danzas
- Holi Dance Academia de Baile
- Centro Cultural La Estación
- IMEFAA Grupo de Danzas Folclóricas
- Sinchi
- Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss
- Motus Academia de Baile
- Yerá Grupo Folclórico Tradicional
- Vibremos Estudio de Danzas
- Sangre Argentina, de Colonia Merou
- Kamar Academia de Danzas Árabes
La jornada también contará con servicio de cantina a cargo de Vibremos Estudio de Danzas. Habrá tortas fritas, bandejas de tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate.
La propuesta invita a compartir una tarde al aire libre y acompañar a los grupos de danza de Crespo y localidades cercanas en una jornada dedicada a celebrar distintas expresiones de la danza.