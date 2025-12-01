El domingo por la noche hizo su presentación en Crespo, a sala repleta, el artista oriundo de esta ciudad y radicado en Berlin (Alemania), Daniel Wendler, sorprendiendo con su plasticidad, audacia estética y sobre todo con su voz excepcional, digna de los grandes escenarios que aún lo esperan. Interpretó a autores clásicos (Debussy, Schubert, R. Strauss) y contemporáneos como el santafesino Carlos Guastavino, cantando en español, alemán y francés.

Se presentó acompañado por el pianista bonaerense Damián Báez para un espectáculo donde el manejo de la luz, a cargo de Cristian Buffa, también jugó su rol para un actor central en permanente movimiento, en un escenario que se prolongó mediante un ancho pasillo abierto entre el público.

Fue una novedad en el salón municipal esta audaz propuesta de la danza y el movimiento como lenguaje, que ocupó la escena de principio a fin con gran dominio técnico e interpretativo, conjugando la voz con movimientos físicos que expresan los sentimientos más profundos del ser humano.

“Das ist kein Konzert!” (“Esto no es un concierto”) es una pieza que combina canto lírico, piano, danza y performance, superponiendo los límites tradicionales entre disciplinas. La puesta en escena tiene una primera parte de danza, con una teatralidad que, si bien no se sostiene con fuerza todo el tiempo en ese tramo, mantiene al público inmerso en la expectativa, crece y sorprende, y se completa con una voz privilegiada y educada por los mejores profesores del canto lírico alemán.

El público crespense no está acostumbrado a propuestas de tan alta valentía artística, pero no tardó en consustanciarse con la obra y aplaudirla en cada espacio de silencio que interpretaba como pausas. Este público tiene la gentil costumbre de aplaudir de pie a los artistas que nos visitan de fuera de la ciudad y a los propios, pero esta vez sintió la necesidad de un plus de asombro y agradecimiento, abonando esta actitud con ‘bravos’ para el autor y sosteniendo el aplauso con las manos en alto y prolongadamente.

El artista dejó una noche para el recuerdo en su ciudad natal, a la que llegó para visitar a sus familiares y mostró para sus copoblanos lo que hace en Europa mientras se mueve en circuitos culturales de Alemania, Francia e Italia.