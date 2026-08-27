El presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Daniel Salamone, participó del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, que se lleva a cabo del 25 al 27 de agosto en La Rural, y explicó cuál es la posible vinculación del organismo científico con las empresas privadas.

Salamone lo explicó en el marco de una mesa debate titulada “Ciencia aplicada a la producción: el desafío de innovar desde la pyme”, donde también participó el dirigente PyME y presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, quien comenzó preguntándose de qué manera se puede dar una vinculación virtuosa entre el mundo científico y las empresas que, muchas veces, requieren de desarrollos innovadores.

“Las pymes tenemos que enfrentar desafíos grandes como la competitividad. Tenemos que pensar en que la Argentina hoy está atravesando un proceso de cambios, donde tenemos una economía abierta. Y que muchas pymes están sufriendo las consecuencias porque no estamos preparados para competir a nivel internacional. Hay mucho por hacer en Argentina”, comenzó señalando Rosato.

Y dijo: “Y me pregunto de qué manera podemos las pymes tener el asesoramiento cerca de nosotros. A veces nos falta información al respecto. Yo veo que muchas pymes no hablan de este tema. La preocupación está en la competitividad, en cómo llevamos adelante el desarrollo. A lo mejor lo podemos hacer, pero desconocemos lo que nos puede generar el Conicet”. Como ejemplo, dijo, alcanza con mirar los proyectos del Conicet para impulsar la economía circular, que no son muy tenidos en cuenta en la industria.

Frente a esto, Salamone afirmó: “El Conicet reúne a más de 12 mil investigadores y más de 9 mil becarios abocados a resolver todos los problemas desde el punto de vista científico. Con esta información hicimos una suerte de árbol y está todo indexado. Y hoy tenemos una inteligencia artificial que nos permite, cuando nos plantean que hay un problema, preguntar quién podría ofrecer cada solución”

Y puso un ejemplo: “Un municipio que tiene un problema con el reciclado del plástico y está en Entre Ríos, la ciudad de Crespo, le preguntó al Conicet y nosotros le ofrecimos hacer un ladrillo hecho con plástico, donde cada ladrillo lleva 29 botellas. Entonces la municipalidad eliminó el problema del plástico y lo usó para construir casas, que tienen propiedades especiales desde el punto de vista termodinámico”.

“En ese sentido, Conicet trató de promocionar para la construcción la Casa Conicet, con todos los desarrollos. Por ejemplo, el tema de los paneles solares: desarrollamos paneles biosolares. Hay edificios con un enorme gasto. Y se han instalado estos paneles en una escuela a los que se les sumó plantas, especies nativas, que reducen el impacto de calor sobre el edificio, reduciendo el consumo. Y hay una interacción con los paneles. Entonces estos paneles biosolares tienen un montón de beneficios”, explicó.

Esto, dijo, puede ayudar a las industrias nacientes: “La especialidad del Conicet es tener científicos altamente calificados que hacen investigación, preparados para hacer experimentos y decir qué es lo mejor que uno puede hacer. Tenemos la suerte de tener investigadores para todas las áreas de conocimiento, incluso las ciencias sociales”.

Y dijo: “Y el tema pyme es muy importante. Pero también el concepto de start-up, una empresa que crece a un ritmo mucho mayor con una tecnología novedosa”. Tras lo que cerró con un ejemplo: “Frente a la pandemia había necesidad de barbijos y el Conicet desarrolló un barbijo extremadamente eficiente. Y ese desarrollo lo llevó adelante una pyme. Ese tipo de desarrollo se hace primero a nivel piloto en los laboratorios y, cuando uno lo tiene listo, se da la licencia”.

Además, en otro tramo del panel, vinculó esto con el emprendedurismo: “Hay un nuevo actor, que son los fondos de inversión. Cuando uno tiene una gran idea, no importa si es del Conicet, es de una universidad o sólo tiene una buena idea, estos fondos de inversión reciben estas ideas y pueden lanzar esto”.

Y dijo: “Nosotros en el laboratorio tuvimos ejemplos, como un test diagnóstico para el covid, quienes recibieron un capital como para ir en esa dirección. La gente que desarrolló esto fue comprada por Amazon. Y recibieron una millonada, porque el concepto era innovador. Hay dinámicas que uno no maneja, porque un año después lo cerraron, pero fue muy bien. Y luego fundaron otra start-up. Y ya dieron un salto a tres millones de dólares. Lo importante que necesitamos en la gente joven es estimular el espíritu emprendedor”.