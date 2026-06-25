El pastor evangélico Daniel Báez acaba de editar Maranata – Él viene por ti, un libro en el que comparte reflexiones sobre la fe cristiana, la actualidad y el vínculo entre las enseñanzas bíblicas y la vida cotidiana.

La palabra "Maranata", explicó el autor, es un término de origen bíblico que hace referencia a la segunda venida de Jesucristo. A partir de esa idea central, el texto propone una mirada sobre el papel de la fe en tiempos atravesados por incertidumbres sociales, económicas y culturales.

Báez, quien desde hace más de cincuenta años participa en comunidades evangélicas, recibió a Paralelo32 en su casa, aprovechando la mañana soleada del miércoles donde dialogamos en el patio que está entre su vivienda y la iglesia. Allí fue donde señaló que, una de sus motivaciones para escribir es transmitir lo que considera el mensaje esencial de las Escrituras. Y es que su intención es que las personas puedan acercarse a Dios a través de la lectura de la Biblia y desarrollar una relación espiritual basada en sus enseñanzas.

A lo largo de las páginas del libro, el autor plantea reflexiones sobre valores como la verdad, la honestidad y la responsabilidad personal. También cuestiona prácticas que, a su entender, se apartan del mensaje original del Evangelio y sostiene que la fe debe expresarse mediante una conducta coherente con los principios bíblicos.

Consultado sobre el contexto actual, Báez consideró que los períodos de crisis suelen despertar inquietudes espirituales en muchas personas. Desde su perspectiva, la búsqueda de respuestas trascendentes ha acompañado a la humanidad en distintos momentos históricos y continúa vigente en el presente.

La obra tiene una extensión breve —alrededor de 35 páginas— y se concentra en un tema específico, desarrollado de manera directa y accesible para lectores interesados en cuestiones de fe y espiritualidad. Según indicó su autor, la primera edición fue de cien ejemplares.

Además, adelanta en el interior del libro que ya trabaja en un nuevo proyecto editorial titulado “La fe escritural, la fe practicante”, una obra que continuará profundizando aspectos vinculados a la interpretación y vivencia de la fe cristiana.

‘Maranata – Él viene por ti’, puede conseguirse a través de la Iglesia Pentecostal de Santidad y también se encuentra disponible en Casa Colman y librería Los Gráficos. Para más información, los interesados pueden contactarse al 3436-474361 (Ángel Enrique).