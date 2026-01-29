El músico entrerriano Damián Lemes vivió una noche histórica este miércoles al presentarse en el escenario Atahualpa Yupanqui durante la quinta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el encuentro mayor de la música popular argentina. A partir de las 23 horas, el artista deslumbró al público con La Yuyera, un chamamé inédito que lo consagró como ganador del rubro Canción Inédita en la edición 2026 del certamen Pre Cosquín.

Con una interpretación cargada de emoción y profundo sentido identitario, Lemes presentó su obra ante un público multitudinario, logrando una conexión inmediata con las raíces del litoral y la tradición chamamecera. Antes de comenzar, el músico de Gualeguaychú compartió el origen de la canción y rindió un sentido homenaje: “Este es un chamamé dedicado a Doña Geroma, en la Gualeguaychú de mi niñez allá en Entre Ríos. Esta matrona de saberes ancestrales ya no está entre nosotros, pero lamentablemente tampoco su montecito nativo”.

Sus palabras y su música resonaron como un acto de memoria y pertenencia, evocando paisajes, historias y saberes que forman parte del patrimonio cultural de la región. La interpretación de La Yuyera se convirtió así en uno de los momentos destacados de la jornada, reafirmando el valor de las nuevas composiciones dentro del cancionero folklórico argentino.

El certamen Pre Cosquín, desarrollado el pasado 19 de enero, le otorgó a Lemes el primer puesto en el rubro Canción Inédita con esta obra de autoría propia, posicionándolo como una de las figuras emergentes de la música folklórica nacional. La distinción también le permitió participar en la gala de ganadores del 20 de enero, donde compartió escenario con otros artistas destacados del certamen.

La actuación de Damián Lemes en Cosquín no solo marcó un logro personal y profesional, sino que también representó un nuevo reconocimiento para la música entrerriana en uno de los escenarios más importantes del país, proyectando su obra y su identidad cultural a nivel nacional.