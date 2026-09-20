El 23 de septiembre de 1989 apareció la primera edición de Paralelo32 Victoria/Nogoyá, tan victoriense como el carnaval y tan nogoyaense como el sapo de la Plaza Libertad.

Esta semana nuestro medio cumplirá 37 años de presencia semanal en ambas comunidades, convirtiéndose, por tradición, perseverancia y confiabilidad, en el medio gráfico de referencia de ambas ciudades, unidas por tradiciones familiares, sus raíces inmigratorias y el deporte.

Nuestra forma de soplar las velas es reafirmando nuestra fe en el periódico impreso. Aunque crecemos a la par con los medios electrónicos, entendemos que llegar a las manos del lector que nos puede sentir al tacto, es una manera de hacer periodismo y, también, una relación más personal con cada uno.

El diario o semanario de papel tiene una particularidad que hoy puede parecer casi extravagante: cuando alguien abre sus páginas, no hay un sistema espiando cuánto tardará en leer una nota, ni un algoritmo esperando descubrir qué título consigue retenerlo unos segundos más, ni un código invisible empujándolo hacia la próxima información. El lector tiene el periódico entre sus manos y decide qué leer, qué saltear, dónde detenerse y cuándo cerrar la página. Y las publicidades no interfieren ante su vista sino que invitan a la amable lectura sin molestar.

El papel impone una pausa que no necesariamente significa lentitud. Permite leer sin que alguien esté midiendo la lectura. Y esa libertad, en tiempos de información incesante y de atención disputada segundo a segundo, tiene un valor periodístico que no debería subestimarse.

Un medio gráfico local, además, registra la vida de una comunidad de una manera que trasciende la noticia del día. Guarda nombres, acontecimientos, debates, cambios, pérdidas, logros y pequeñas historias que, con el paso de los años, terminan formando parte de la memoria colectiva. Lo que hoy parece cotidiano mañana puede convertirse en documento.

En su reciente declaración, la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA señaló:

“Frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto, el periodismo conserva un papel irremplazable: verificar los hechos, investigar, contextualizar, ofrecer una mirada editorial independiente y construir confianza. Por eso, defender la libertad de prensa implica también garantizar la existencia de redacciones sólidas, medios sostenibles y voces locales capaces de contribuir a una democracia plural”.

A esto añadimos, a 37 años de aquella primera edición, ese compromiso vigente. Cambiaron las tecnologías, los hábitos y la velocidad con que circula la información. Pero permanece una necesidad esencial: que alguien esté allí, conozca la comunidad, pregunte, compruebe, escriba y dé testimonio de lo que sucede. Eso también es hacer periodismo. Y eso es lo que Paralelo32 Victoria/Nogoyá procura seguir haciendo.