Con una amplia programación destinada a niños, jóvenes y familias, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó la agenda de actividades para el receso invernal, que incluirá teatro, cine, talleres, juegos, música en vivo, muestras y propuestas en museos de distintas localidades de la provincia.

Las iniciativas forman parte del programa CUAC! Cultura Activa, una propuesta que busca descentralizar la oferta cultural y acercar actividades gratuitas a diferentes comunidades entrerrianas.

Teatro para las infancias

Una de las primeras actividades será el ciclo Un Domingo de Teatro, que llegará el sábado 5 de julio al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Aldea San Juan, en el departamento Gualeguaychú.

Desde las 15 se presentará la obra "Moch y Lota para una travesía grandota", con entrada libre y gratuita. La función es organizada en conjunto con el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER) y la comuna local.

Propuestas en Paraná

Durante las vacaciones, la Casa de la Cultura y el centro cultural La Vieja Usina, ambos en Paraná, desarrollarán una intensa programación con espectáculos, talleres y presentaciones artísticas protagonizadas por elencos y artistas de distintos puntos de la provincia.

La agenda estará orientada principalmente al público familiar, con actividades pensadas para todas las edades.

Museos con una programación especial

Los museos provinciales también serán protagonistas del receso invernal con talleres, visitas guiadas, muestras temporarias y actividades participativas.

Entre los espacios que abrirán una programación especial se encuentran el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo Hogar Escuela Eva Perón, el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, el Museo Provincial de Artesanías Carlos Asiain y el Archivo General de Entre Ríos.

En este último podrá visitarse una muestra dedicada a la historia de los mundiales de fútbol.

Por su parte, el Molino Forclaz, en Colón, ofrecerá visitas guiadas y recorridos teatralizados, mientras que el Museo de la Imagen, en Concordia, también se sumará a las propuestas culturales del receso.

El Museo Casa de Gobierno celebra sus 10 años

Uno de los eventos destacados será el festival por el décimo aniversario del Museo Casa de Gobierno, que se realizará el miércoles 8 de julio, de 12 a 18.

La celebración incluirá música en vivo, propuestas gastronómicas, recorridos históricos y la participación de municipios entrerrianos, en una jornada abierta al público.