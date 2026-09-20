El Consejo Provincial de Cultura, integrado por autoridades provinciales y representantes de distintas localidades entrerrianas, realizó una nueva reunión de trabajo en la que se repasaron las principales acciones culturales que se desarrollan en el territorio provincial.

Durante el encuentro se puso el foco en las propuestas itinerantes y federales impulsadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, además de la agenda de actividades prevista para los próximos meses.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó el trabajo conjunto con municipios y gobiernos locales para promover una agenda cultural con presencia en distintas comunidades.

“Buscamos seguir desarrollando una cultura entrerriana activa y federal, participativa con nuestros artistas y accesible a la ciudadanía”, señaló.

Tres eventos que ya tienen fecha

Entre las actividades que fueron abordadas durante la reunión se encuentra la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que tendrá lugar en Concordia del 9 al 11 de octubre.

También se confirmó la realización del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), previsto entre el 24 y el 29 de noviembre, que tendrá además actividades previas en distintas localidades de la provincia.

Otra de las propuestas destacadas será La Noche de los Museos Entrerrianos, programada para el 6 de noviembre.

Las instituciones interesadas en participar pueden realizar la inscripción a través del formulario oficial:

Formulario de inscripción a La Noche de los Museos Entrerrianos

Las propuestas culturales que recorren Entre Ríos

Durante el encuentro también se realizó un repaso por las iniciativas que la Secretaría de Cultura lleva adelante en distintas localidades.

Fogón Entrerriano

La propuesta combina música y danza y ya pasó por Villa del Rosario y Santa Anita.

En las próximas etapas tiene previstas actividades en Rincón del Doll, Feliciano, Ibicuy, Pueblo General Belgrano, Gilbert y El Pingo.

Juegos Culturales Entrerrianos

Destinados a gurises y jóvenes, los Juegos Culturales tienen alcance provincial.

Durante esta edición ya se realizaron instancias regionales en Crespo, Hernández, Feliciano, Ubajay y San Salvador, mientras que próximamente está prevista una nueva instancia en Nogoyá.

Identidad en Territorio

El programa “Identidad en Territorio | Museos en itinerancia” ya pasó por Pronunciamiento, Gobernador Mansilla y San Benito.

La agenda continuará en Colón, Sauce Montrull y Villa Elisa.

Un Domingo de Teatro

El ciclo teatral tuvo funciones en Diamante, Hernández, Hasenkamp, Rosario del Tala, Seguí, Aldea San Juan y General Campos.

Entre las próximas localidades previstas aparecen La Paz y Federal.

Casa Estudio

El ciclo Casa Estudio, destinado a jóvenes autores y centrado en la música, reunió propuestas seleccionadas a través de una convocatoria provincial.

Ya participaron grupos de Paraná, Villaguay, San Benito, Cerrito, Gualeguaychú, Villa Ana y Concepción del Uruguay.

Balance de los Encuentros Entrerrianos de Arte

Durante la reunión también se repasaron los Encuentros Entrerrianos de Arte realizados durante el año.

Las actividades incluyeron encuentros de Muralismo en Maciá, Artes Visuales en La Paz, Danza en Paraná y Teatro en Galarza y Gualeguay.

A esto se sumaron las distintas convocatorias provinciales vinculadas con literatura, fotografía, artesanías, artes visuales, cine y teatro.

Más de 6.000 estudiantes participaron de conciertos didácticos

Otro de los puntos incluidos en el balance fue el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, cuyos conciertos didácticos alcanzaron a más de 6.000 gurises de escuelas entrerrianas.

También se destacó la participación de artistas de distintas localidades en espacios como Sala Expandida, Sala de Madera y AURA, además de las visitas periódicas de escuelas e instituciones a museos y otros espacios culturales.

Una agenda con presencia en distintas localidades

El encuentro del Consejo Provincial de Cultura permitió poner en común las actividades que se desarrollan en diferentes puntos de Entre Ríos y proyectar las próximas propuestas.

La estrategia apunta a sostener una agenda cultural con presencia territorial, generando espacios para artistas, jóvenes, instituciones, estudiantes y público en general, y llevando actividades a localidades de distintos departamentos de la provincia.