Paraná ya palpita una de las fechas más esperadas del calendario musical. El Cuarteto de Nos llegará con su “Tour Puertas”, un espectáculo que recorre el presente de la banda sin olvidar las canciones que la convirtieron en referente del rock en español.

Con una puesta intensa y un repertorio que atraviesa distintas etapas de su carrera, el grupo uruguayo se reencontrará con el público entrerriano en una noche que promete ser inolvidable.

La demanda de tickets fue alta desde el inicio de la venta y, a pocos días del recital, solo quedan disponibles entradas para el sector campo, con un valor de $65.000.

Entre nuevas composiciones y clásicos inevitables, el show ofrecerá un recorrido emocional y potente por una de las discografías más originales de la música latinoamericana.

Sobre el Cuarteto De Nos

Formada en Montevideo, Uruguay, El Cuarteto de Nos es una de las bandas más influyentes y originales del rock latinoamericano. Liderada por Roberto Musso, el grupo logró construir una identidad única a través de letras cargadas de ironía, crítica social, humor y reflexiones existenciales, fusionadas con sonidos que van desde el rock alternativo hasta el rap y el pop.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda alcanzó gran reconocimiento internacional gracias a discos como “Raro”, “Bipolar”, “Porfiado” y “Apocalipsis Zombi”. Actualmente presentan “Puertas”, su más reciente trabajo discográfico, un álbum que mantiene la esencia lírica del grupo mientras explora nuevas búsquedas musicales y emocionales.

Además de la compra online, los tickets pueden abonarse en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de todos los bancos.

Cronograma:

19:00 – Apertura de puertas

21:00 – Inicio del show

23:00 – Finalización