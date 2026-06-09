La Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional está iniciando cuatro especializaciones y una maestría para profesionales con título de grado universitario. Las carreras tienen habilitación oficial de la CONEAU, ente oficial que controla la oferta académica de todas las universidades públicas y privadas. Las carreras comienzan el próximo 12 de marzo

Se dictan los días viernes después de las 18:00 horas y los sábados por la mañana. Están pensadas esas jornadas para facilitar a los estudiantes el trámite del permiso laboral. En todas las carreras las inscripciones siguen abiertas a todos los interesados.

Posgrados

• Maestría y especialización en Minería de Datos: abarca las grandes bases de datos y enseña a procesar esos datos y extraer información que sea productiva para la organización o empresa. Analistas de Sistemas, ingenieros, contadores y cualquier profesional que debe manejar bases de datos. La carrera se dicta en la Universidad de Buenos Aires y la directora de la especialidad propuso darla en la UTN-Paraná. Se dictan a partir del 12 marzo.

• Especialización en Ingeniería Gerencial: es una carrera que se dictó hasta 2006 y se reinicia inicia este año, dirigido a todos los profesionales que tienen interés en gestión y gerenciamiento. Interesa a ingenieros, contadores y todos los profesionales que se relacionan con administración de una empresa y recursos humanos. Comienza el 26 de marzo

• Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo: es la de mayor antigüedad, con matrícula importante porque el especialista queda habilitado para los servicios de Higiene y Seguridad con un amplio campo de acción laboral. Pueden inscribirse ingenieros, bioingenieros, licenciados en Ciencias Ambientales, arquitectos, entre otros. Comienza el 9 de abril.

• Especialización en Patologías y Terapéuticas de la Construcción: se dicta en forma asociada con la UTN – Santa Fe, se aplica a la restauración de edificios y estructuras, con especial interés para expertos en Patrimonio Histórico. Ingenieros y arquitectos son los principales interesados. Esta carrera empezó el 26 de febrero.

Virtualidad

“Las carreras están pensadas para darlas en forma presencial, pero por la pandemia el año pasado comenzamos con clases virtuales”, señaló a Paralelo 32 la magíster ingeniera María Inés Mastaglia, subsecretaria de Postgrados de la UTN – Paraná.

El costo de 4 mil pesos la inscripción para todas las carreras, luego se financian entre 20 y 25 cuotas durante el cursado. El valor de la cuota es variable, entre 6 mil y 8.500 pesos, y depende de la carrera.

Los interesados pueden hacer toda la carrera o tomar algunos cursos del plan de estudios y hacerlos en forma independiente, obteniendo un certificado de curso de postgrado aprobado.

Contactos

Subsecretaría de Posgrado – teléfono (054-343) 4342282 – Interno 137; mail: [email protected]. Atención: Lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 y miércoles de 9 a 12.