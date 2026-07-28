Victoria.– El cáncer de próstata es una de las problemáticas de salud que más silenciosamente afecta a los hombres. De hecho, las estadísticas a nivel nacional lo ubican como el tumor de mayor incidencia en la población masculina. Sin embargo, el principal escollo para su tratamiento no suele ser médico, sino cultural: el tabú, la postergación de los controles y la falta de información.

Con el objetivo de poner luz sobre este tema, la Fundación Oncológica Victoria viene desarrollando durante este mes de concientización una intensa campaña en la ciudad. El puntapié inicial se dio el pasado 20 de junio en la Plaza San Martín, donde los integrantes de la institución instalaron un puesto informativo y comenzaron a realizar una encuesta anónima entre los vecinos.

En diálogo con Paralelo32, la flamante presidenta de la Fundación, María Emilia Arreseygor —quien asumió recientemente al frente de la nueva comisión directiva—, explicó el sentido profundo de esta iniciativa que busca transformar un folleto de prevención en una radiografía de la realidad local.

Ir a buscar el dato

“La idea es ir hacia los lugares donde hay mayor cantidad de población masculina”, señaló Arreseygor. El cronograma de la Fundación contempla visitas específicas a dependencias clave de la ciudad, entre las que se encuentran los cuarteles de Bomberos Voluntarios, las comisarías de la Policía, los tribunales del Juzgado y los ensayos de la Banda de Música Sebastián Ingrao.

En cada una de estas paradas, además de entregar material preventivo —basado en el flyer oficial de la campaña—, se invita a los hombres a responder un cuestionario diseñado para evaluar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad y, fundamentalmente, si alguna vez se han realizado un control de rutina.

“Queremos saber si conocen la problemática, pero sobre todo si se han hecho algún tipo de control, que es lo que realmente nos interesa para prevenir”, enfatizó la presidenta de la institución. Esta recolección de datos no es menor: permitirá a la Fundación obtener, en el corto plazo, porcentajes y estadísticas específicas y fidedignas sobre la conducta de salud de los hombres en Victoria.

La detección temprana: clave única

El material que difunde la Fundación es muy claro respecto a los ejes de la prevención. Datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer (INC) de Argentina marcan que la incidencia se estima en más de 11.000 casos anuales en el país, lo que representa uno de cada cinco tumores diagnosticados en hombres.

Los profesionales médicos coinciden en que el cáncer de próstata, detectado a tiempo, presenta altísimas posibilidades de tratamiento y control eficaz. La recomendación estándar indica que los controles médicos periódicos deben iniciarse a partir de los 50 años, o incluso antes (entre los 40 y 45 años) si existen antecedentes familiares directos.

Uno de los mayores peligros de esta patología es que, en sus etapas iniciales, suele ser completamente asintomática. De allí la insistencia de la Fundación en un mensaje central: “Un control puede hacer la diferencia; no esperes a tener síntomas”.

Cuando la enfermedad avanza, pueden aparecer señales de alerta que ameritan una consulta médica urgente:

• Dificultad para comenzar a orinar o flujo urinario débil/intermitente.

• Necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche.

• Ardor o dolor al momento de la micción.

• Presencia de sangre en la orina o en el semen.

• Dolores persistentes en la zona de la espalda, las caderas o la pelvis.

Hábitos que protegen

Más allá de la visita anual al urólogo —que suele combinar un análisis de sangre periférica para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y el examen físico—, la campaña también pone el foco en los hábitos de vida como un escudo protector.

Desde la Fundación Oncológica recuerdan que mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, evitar el tabaquismo y sostener un peso saludable, son pilares fundamentales que disminuyen los factores de riesgo en general y mejoran la respuesta del organismo.

La salud también es una decisión. Bajo el lema “Cuidar tu salud también es cosa de hombres”, la nueva conducción de la Fundación Oncológica Victoria apuesta a que la información circule en los espacios cotidianos de trabajo y formación de la ciudad, convencidos de que la prevención, es una de las claves para empezar a mejorar las estadísticas.