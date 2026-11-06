Su jubilación fue solo un principio
Cuando se cerró el quirófano, Leo abrió las rutas del mundo
Fue cirujano en Nepal, África y zonas de guerra, hasta que la pandemia lo obligó a jubilarse a los 70. Ese vacío lo impulsó a viajar, y a los 76 emprendió solo una travesía de 58 mil kilómetros hasta Alaska, siguiendo el camino de su nueva razón para seguir activo.
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