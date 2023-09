Victoria.- En el mes de agosto y en el marco de la celebración de un nuevo aniversario, el Coro Municipal de Niños Victoria brindó un concierto con un variado repertorio de música popular. El espectáculo musical se hizo en el salón del Concejo Deliberante, que declaró de interés cultural, educativo y social al grupo de coreutas.

El coro surgió en agosto de 2016 por iniciativa de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Victoria. “En ese momento, nosotros ensayábamos en iglesias: lo hacíamos en San Roque y en el salón de Perpetuo Socorro. Después, nos mudamos cada vez más hacia el centro hasta llegar hoy a la sala del Cine Teatro Victoria y en la sala de la Sociedad Italiana”, contó Marianela Suárez, la directora coral.

Actualmente, el coro está integrado por 32 niños de entre siete a 13 años. “Hacemos un repertorio de música popular infantil: carnavalito, candombes, chamarritas. Intento trabajar con lo que a los chicos les gusta”, contó Marianela.

A su vez, dijo que la idea es que cada obra “deje alguna enseñanza”. Asimismo, añadió que hacen obras didácticas: entre éstas se encuentran piezas sobre educación vial, una chamarrita dedica a Victoria, y el jueves estrenaron una chamarrita del ‘Polaco Entrerriano’ que habla de todos los departamentos de la provincia. “Es una manera muy divertida de aprender”, comentó.

“La música es uno de los primeros lenguajes que aprendemos. La música, como todo arte, despierta creatividad y afecciones emocionales; es un medio para canalizar las emociones, eso es lo principal a aprender, sobre todo hoy, en una era atravesada por la informática y las pantallas”, enfatizó la directora coral.

En especificó, contó que la música coral tiene la particularidad de ser un “trabajo social”. En este sentido, explicó que se trata de un trabajo grupal que te enseña a desarrollar con el otro, a entender las particularidades de cada uno, a que todos sean iguales porque en el canto coral “no hay solistas y nadie tiene que destacar”. Sobre esta misma tónica, resaltó: “En la música coral tenemos que aprender a ser iguales y es un trabajo de colaboración porque sin el otro la obra no sale. Por eso es importante no faltar al ensayo y a la actuación, porque las obras están divididas en varias voces y si faltan dos o tres, no se puede hacer. Lo diverso de las partes vocales hace que aprendamos a escuchar al otro porque tenemos que amalgamarnos a esa voz distinta. La dirección coral me ha enseñado mucho. En el primer año de la carrera me acuerdo que me dijeron que nosotros vamos a necesitar del otro todo el tiempo para ser el tipo de músicos que queremos ser. Los directores, tanto orquestales como corales, podemos ser llamados así sólo si tenemos a quién dirigir, a diferencia de músicos solistas”.

Por último, en cuanto al trabajo con niños dijo que fue todo un desafío porque en su formación universitaria no abordó particularmente esas edades. “Es un desafío todos los años, pero la realidad es que me divierto muchísimo y voy aprendiendo junto a ellos. Es como una relación de familia. Siempre digo que el coro de niños de acá canta y baila, porque no le puedo pedir nada a los niños que yo no pueda hacer”, concluyó.