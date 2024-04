Crespo- En rigor, el 6 de abril se celebró el "Día Mundial de la Actividad Física" y el 7 de abril, el calendario de efemérides marcó el "Día Mundial de la Salud". Desde el municipio se fusionaron los espíritus que persiguen cada una de estas jornadas, organizando una tarde con eje temático en adoptar hábitos beneficiosos para una buena calidad de vida.

"A lo largo del año fomentamos hábitos saludables, ofreciendo espacios y programas como principales acciones y herramientas que nos permitan cuidar y mejorar nuestra calidad de vida", señaló a Paralelo 32 el intendente Marcelo Cerutti.

"De esta forma trabajamos en la concientización de la importancia de realizar actividad física y efectuar controles para cuidarnos", sumó a este medio la responsable del Área de Salud, Dra. Alejandra Dubs.

Cuidarnos

Dubs planteó que “Hay cuestiones cotidianas que nos pueden ayudar a llevar una vida más saludable. Tenemos que fomentar los hábitos saludables, la actividad física, la buena alimentación, los controles médicos periódicos, con la idea de estar tranquilos y vivir mejor”.

Aclaró que “Mucha gente no sabe que el Municipio cuenta con tres Centros de Salud y que toda persona, tenga o no obra social, puede asistir cuantas veces lo necesite. Se desarrollan distintas especialidades en cada lugar, desde ginecología, medicina integral, pediatría, nutrición, psicología, por ejemplo, con la idea de llevar a la comunidad un servicio permanente y más aún en momentos complicados como el actual, por todo lo que está pasando con las obras sociales”.

Recalcó que “Los controles son fundamentales, porque pueden aparecer patologías que no están diagnosticadas, y cuanto antes las conozcamos será mejor a la hora de encarar el tratamiento y la evolución, evitando dentro de lo posible encontrarnos con una enfermedad avanzada. Los controles médicos se deben hacer a lo largo de toda la vida. Un chiquito necesita de su pediatra, un adulto a medida que va envejeciendo empieza a tener más riesgos, puede aparecer alguna enfermedad silenciosa como la presión arterial por ejemplo. La diabetes, la obesidad, que para muchos no es tomada aún como enfermedad y sí lo es, pero tratable y evitable. Muchos dicen ‘no voy al médico porque seguro me encuentran algo’ y es justamente esa la idea, que, si hay algo que encontrar, lo encontremos y lo tratemos a tiempo”.

¿Y Crespo?

“El crespense se va ‘contagiando’ en relación a los hábitos saludables. Somos muy ‘amigueros’, ‘familieros’, uno empieza el gimnasio y se suma otro, el Campito Yapeyú o la Vía Aeróbica son llamadores, y en líneas generales somos gente de hacernos controles, pero siempre hay que ir por más, por esos que todavía no sumaron hábitos saludables a su vida. Están a tiempo”, opinó la responsable del Área de Salud del Municipio.