La propuesta, que ya se convirtió en un clásico del verano crespense, ofrecerá más de diez obras teatrales protagonizadas por elencos de la ciudad y la región. Todas las funciones serán con entrada gratuita y a la gorra, permitiendo el acceso democrático a la cultura y fomentando la participación de toda la comunidad.

Primer fin de semana

Sábado 24 de enero

20:00 Apertura.

20:30 Algo muy grave (Elenco “Atípicos” del IMEFAA). Adaptación teatral de un cuento de Gabriel García Márquez, que aborda el poder de la oralidad y la inquietante sensación de que algo grave está por suceder. Dirección: Lucas Kapp y Micaela Isaac Ojeda.

Domingo 25 de enero

20:00 Chavo del 8 (Elenco adolescente de “La Estación”). Cuatro episodios del clásico televisivo llevados al escenario con humor y nostalgia. Dirección: Agustina Luz Nanio.

Segundo fin de semana

Viernes 30 de enero

21:00 Un casting por las dudas (Grupo “The Twenty”). Una comedia sobre sueños, egos y torpezas en un casting muy particular.

Sábado 31 de enero

20:00 Doble sesión de terror: Alicia y Frankestein (Elenco estable del IMEFAA y Los Gurises de “La Estación”). Suspenso y clásicos adaptados con una mirada contemporánea. Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

Domingo 1º de febrero

20:00 Hamlet / Romeo y Julieta (Elenco adolescente del IMEFAA). Adaptación accesible y contemporánea de dos clásicos de Shakespeare. Dirección: Agustina Luz Nanio.

Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que “Teatro para la Calor” no solo promueve el arte escénico, sino que también fortalece el vínculo entre la comunidad y los artistas, ofreciendo un espacio de encuentro, entretenimiento y reflexión.