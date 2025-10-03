El primer fin de semana de octubre llega a Crespo con una amplia variedad de actividades enmarcadas en la agenda de “¡Viví Crespo!”, que incluirá propuestas culturales, educativas y deportivas abiertas a toda la comunidad.

Domingos en el Lago: especial Danza

Este domingo, desde las 16:00, se conmemorará el Día de la Danza con una nueva edición de Domingos en el Lago, en el Anfiteatro del Lago (Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín). Participarán el Centro Cultural La Estación, el Grupo de Danzas del IMEFAA, el Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss, el Estudio de Danzas Serendipia, la Academia de Baile Motus, la Academia de Danzas Árabes Kamar, la Compañía de Danzas Montielera y Federal, el Ballet All Uso Nostro de la Sociedad Italiana y el Grupo Folclórico Yerá.

La apertura contará con música en vivo junto a los talleres municipales de folklore. Además, habrá servicio de cantina a cargo de la Compañía de Danzas Montielera y Federal, y el cierre invitará a todos los presentes a compartir un momento festivo de identidad cultural.

Encuentro de Coros de Adultos Mayores

El sábado 4 de octubre, desde las 19:30 en el salón del Colegio Sagrado Corazón, se llevará a cabo el 15º Encuentro de Coros de Adultos Mayores – Con corazón y voz. Participarán agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe, entre ellas el Coro Voces de Otoño de Villaguay, el Coro Familiar La Capilla de Ingeniero Sajaroff, el Coro Sinfonía Otoñal de San Justo (Santa Fe), el Coro Municipal Con Alma de Gurí de Villaguay, el Coral III UNL de Santa Fe y el Coro Sueño del Alma de Crespo. La entrada será libre y gratuita.

Jornada de Orientación Vocacional y Ocupacional

Este viernes, desde las 10:30 en el Predio Ferial de la FNA, se desarrollará una jornada destinada a estudiantes secundarios del último año, bajo la consigna Descubrí tus posibilidades, conocé las opciones y planificá tu futuro. El cierre estará a cargo de un espectáculo musical en el marco de Acústicos en el Pórtico. La actividad es organizada por la Iglesia Luterana y la Municipalidad de Crespo.

Deportes