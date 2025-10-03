Eventos
Crespo vivirá un fin de semana con múltiples propuestas culturales, educativas y deportivas
El primer fin de semana de octubre llega a Crespo con una amplia variedad de actividades enmarcadas en la agenda de “¡Viví Crespo!”, que incluirá propuestas culturales, educativas y deportivas abiertas a toda la comunidad.
Domingos en el Lago: especial Danza
Este domingo, desde las 16:00, se conmemorará el Día de la Danza con una nueva edición de Domingos en el Lago, en el Anfiteatro del Lago (Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín). Participarán el Centro Cultural La Estación, el Grupo de Danzas del IMEFAA, el Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss, el Estudio de Danzas Serendipia, la Academia de Baile Motus, la Academia de Danzas Árabes Kamar, la Compañía de Danzas Montielera y Federal, el Ballet All Uso Nostro de la Sociedad Italiana y el Grupo Folclórico Yerá.
La apertura contará con música en vivo junto a los talleres municipales de folklore. Además, habrá servicio de cantina a cargo de la Compañía de Danzas Montielera y Federal, y el cierre invitará a todos los presentes a compartir un momento festivo de identidad cultural.
Encuentro de Coros de Adultos Mayores
El sábado 4 de octubre, desde las 19:30 en el salón del Colegio Sagrado Corazón, se llevará a cabo el 15º Encuentro de Coros de Adultos Mayores – Con corazón y voz. Participarán agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe, entre ellas el Coro Voces de Otoño de Villaguay, el Coro Familiar La Capilla de Ingeniero Sajaroff, el Coro Sinfonía Otoñal de San Justo (Santa Fe), el Coro Municipal Con Alma de Gurí de Villaguay, el Coral III UNL de Santa Fe y el Coro Sueño del Alma de Crespo. La entrada será libre y gratuita.
Jornada de Orientación Vocacional y Ocupacional
Este viernes, desde las 10:30 en el Predio Ferial de la FNA, se desarrollará una jornada destinada a estudiantes secundarios del último año, bajo la consigna Descubrí tus posibilidades, conocé las opciones y planificá tu futuro. El cierre estará a cargo de un espectáculo musical en el marco de Acústicos en el Pórtico. La actividad es organizada por la Iglesia Luterana y la Municipalidad de Crespo.
Deportes
- Pelota Paleta: Crespo será sede del 69º Campeonato Argentino de Frontón – Primera división masculina, que se jugará en la Asociación Deportiva y Cultural entre el viernes y el domingo, con destacados pelotaris de todo el país.
- Fútbol infantil: Por la novena fecha del Torneo Clausura “Gurises de Paraná Campaña – Copa Profesor Mario Azaad”, este sábado se medirán Sarmiento blanco vs. Unión blanco (estadio Don César Bione) y Unión verde vs. Sarmiento rojo (estadio Mundialista 25 de Agosto), en las categorías Sub 13, Sub 11 y Sub 15.
- Básquetbol masculino: El Club Atlético Unión recibirá a Estudiantes de Paraná en categorías U17 (13:00) y U15 (15:00) este sábado, en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense.
- Fútbol femenino: También el sábado, desde las 17:00, el Club Atlético Sarmiento enfrentará a Unión en un nuevo clásico crespense por la novena fecha del Torneo Clausura “Mujeres de Paraná Campaña”.
- Fútbol masculino: El domingo se disputará el clásico local entre Unión y la Asociación Deportiva y Cultural, por la última fecha de la fase clasificatoria del Clausura de la Liga de Paraná Campaña. Se jugará en el estadio Mundialista 25 de Agosto, en categorías Sub 20 (13:15), Sub 17 (15:00) y Primera (16:20).