La 14ª Fiesta Provincial del Pollo se consolida una vez más como una de las celebraciones más convocantes del calendario estival de Entre Ríos. La ciudad de Crespo se alista para vivir una noche única, cargada de sabor, música y tradición, en una propuesta que ya es un verdadero clásico y reúne a familias, amigos y visitantes de toda la región.

El evento se desarrollará este sábado, a partir de las 20.00, en el estadio de fútbol Don César Bione, del Club Atlético Sarmiento de Crespo. La fiesta vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural local y regional, convirtiéndose además en una atractiva alternativa de sábado para quienes eligen quedarse en la ciudad durante el receso de verano.

Música, encuentro y tradición

La propuesta del “Decano” contará con una destacada cartelera artística, con shows en vivo de Maravillas Alemanas, Grupo Tentación, Humberto y los Amantes, La Contra y El Brujo Ezequiel, garantizando una noche para disfrutar, compartir y bailar en un clima plenamente festivo.

Desde la organización señalaron que el evento está pensado para el confort del público, permitiendo el ingreso con sillones. El club dispondrá de mesas y sillas, aunque se aclaró que la demanda suele superar la disponibilidad.

Una fiesta con rango provincial

Cabe recordar que en 2023 la celebración fue elevada de categoría mediante el Decreto 2642/23, durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet, dejando su carácter zonal para pasar a ser Fiesta Provincial. Este reconocimiento significó un paso clave para la comisión organizadora y permitió que el evento forme parte de la cartelera oficial de Turismo de Entre Ríos, con impacto positivo no sólo para la institución, sino también para la comunidad en su conjunto.

Con 14 años de historia —interrumpidos únicamente durante la pandemia— la Fiesta del Pollo ha logrado crecer de manera sostenida, ampliando su oferta gastronómica, la diversidad artística, el paseo de emprendedores y los atractivos para toda la familia.

Entradas, lanzamiento y expectativas

Desde la organización confirmaron al medio Paralelo32 que las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en la Secretaría del club a un valor de $12.000, de lunes a viernes de 16.30 a 20.00, e incluyen la posibilidad de participar en importantes sorteos durante la noche. Los menores de 16 años ingresan de manera gratuita. En puerta, el día del evento, la entrada general costará $15.000.

El lanzamiento oficial se realizará el lunes 26 a las 20.30 en la Sala Auditorio Eva Perón, ubicada en calle San Martín 1327, con el acompañamiento del municipio, en reconocimiento al rol social que cumple la institución y su aporte al turismo local.

En ediciones anteriores, la fiesta superó las 1.500 personas y, para este año, las expectativas vuelven a ser altas, impulsadas por las bandas convocantes, el carácter provincial del evento y una noche que promete ser calurosa y muy animada.

Organización y propuesta gastronómica

El presidente del club, Jorge Schwindt, explicó que las puertas se abrirán a las 20.00 y que los espectáculos comenzarán alrededor de las 21.30. En la cantina se ofrecerán comidas típicas como pollo asado, choripanes, pollipán, papas fritas, pizza, mesa dulce y bebidas frías, todo a precios accesibles.

Además, habrá más de cuarenta emprendedores de Crespo y la región, un paseo comercial para recorrer, y peloteros para los más chicos. Schwindt destacó que la organización está a cargo del club con el apoyo de sus subcomisiones, y que lo recaudado permitirá encarar obras y mejoras necesarias para la institución.

Finalmente, informó que el mismo sábado, al mediodía, se realizará una venta de pollos a la parrilla a $19.000, que podrán retirarse en la sede del club.