Desde la Municipalidad de Crespo se comunicó que este fin de semana —viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre— la ciudad será escenario de una variada agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco del programa ¡Viví Crespo!, que reúne propuestas organizadas por diversas instituciones locales.

Entre teatro, peñas, talleres, desfiles, música y deporte, los vecinos podrán disfrutar de tres jornadas con opciones para todas las edades y gustos.

Teatro: “Frida, ¡Viva la vida!”

La cartelera teatral de Crespo continúa presentando espectáculos de calidad. Este sábado 18 de octubre, a las 21:00, se presentará en el Salón Municipal la obra “Frida, ¡Viva la vida!”, un unipersonal protagonizado por Laura Azcurra, con texto de Humberto Robles.

El espectáculo, destinado a jóvenes y adultos, propone un recorrido emocional por la vida y la obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo, a través de un monólogo que combina teatro, música mexicana e iluminación escénica evocadora.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse en las cajas de la Municipalidad o por Masshow Entradas. Además, en el marco de la previa al Día de la Madre, hay una promoción 2×1.

Organizan: Municipalidad de Crespo, Poncho Produce, Geluk, +Show Entretenimiento y Club Social San Martín (Paraná).

Encuentro de Carreros

El tradicional Encuentro de Carreros volverá a recorrer las calles crespenses este sábado 18.

La jornada comenzará a las 16:30 con una ofrenda floral en el Cementerio local. Luego, a partir de las 17:00, se desarrollará el desfile de carros por distintas calles de la ciudad, finalizando frente al edificio municipal con un acto encabezado por autoridades locales.

El recorrido continuará hacia el salón “Esperanza”, donde se ofrecerá gastronomía, baile y música en vivo con la Bandita Edelweiss, Los Gringos del Volga y Maravillas Alemanas.

La entrada será popular, y el servicio de cantina estará a cargo de la Escuela Nº 270 “El Redentor”.

Organiza: Agrupación San José de Campo García.

Taller: “Escuelas diversas, prácticas diversas”

En el marco de “Octubre, mes de la Inclusión”, el docente Eduardo Sotelo brindará el taller “Escuelas diversas, prácticas diversas” este viernes 17 de octubre, a las 19:00, en el Salón Municipal.

La propuesta está organizada por la Escuela Privada de Educación Integral Nº 11 “Remedios Escalada de San Martín”, con acompañamiento de la Municipalidad.

El valor de la inscripción es de $25.000, y la anotación puede realizarse en bit.ly/soteloencrespo.

Semana del Arte y la Cultura 2025: Peña “Profesor Walter Heinze”

Este viernes 17, desde las 21:00, se desarrollará la 4ª Peña Folklórica “Profesor Walter Heinze”, en el marco de la Semana del Arte y la Cultura 2025.

Actuarán Sedil Toledo, Academia Nuevas Raíces, Cantares de Mi Entre Ríos, Los Amigos del Bar y los talleres de música y danzas del Centro Cultural “La Estación”.

Entradas: $7.000 anticipadas y $8.000 en puerta.

Organiza: Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”.

Rock en Sarmiento

Los amantes del rock tendrán su cita este sábado 18, desde las 21:00, en la sede del Club Atlético Sarmiento (Estrada y Pringles).

Actuarán las bandas Bandera de Guerra, Trifásica y Fuxia.

Entradas anticipadas: $6.000.

Peña Folklórica “Montielera y Federal”

La 6ª Peña Folklórica Montielera y Federal se llevará a cabo este sábado 18, desde las 21:00, en el salón María Auxiliadora.

Actuarán Diablito Martínez, Beto Cané, Cantares de Mi Entre Ríos, Dúo Sentidos, Joaquín Caravia y el Ballet Acento Entrerriano.

Organiza: Compañía de Danzas Montielera y Federal.

Deportes

El fin de semana también tendrá intensa actividad deportiva: